Київ продовжує затоплювати: під воду вже пішов Гідропарк (фото, відео)

Вода дісталася столичного Гідропарку

Весняні підтоплення продовжуються по всій Україні. Через рівень води, що піднявся у водоймах, вода вже дісталася столиці.

Про це повідомляє "Телеграф".

Вже зараз під воду пішов Гідропарк.

На опублікованих нами кадрах можна побачити, як футбольний стадіон на пляжі "Венеція" тепер справді нагадує італійське місто. Вода продовжує прибувати.

Ще 14 квітня вода вже дісталася набережної на Поштовій площі, будинків та дач у приватному секторі на Осокорках, а також до парку "Наталка" та Оболонської набережної.

За даними Гідрометцентру, у Києві 14-17 квітня – ІІ рівень (помаранчевий) небезпеки. Затоплення триватиме у заплавних територіях та низьких ділянках садово-дачної забудови.

У свою чергу начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Ілля Перевізників у коментарі "Телеграфу" розповів, щотака ситуація може тривати ще протягом кількох тижнів, проте якихось катастрофічних потопів поки що не очікується.

"Небезпеки для населення, для житлових будинків це не є. За винятком тих будинків і житлових масивів, які побудовані на заплавних територіях", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві через підйом води в Дніпрі сталося серйозне підтоплення берегової лінії.