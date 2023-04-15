Воды уже по колено и продолжает прибывать: Днепр затапливает пригород Каменского (видео)

Из-за весеннего половодья в ряде областей объявили красный уровень опасности

Из-за подъема уровня воды в Днепре ряд украинских областей оказались в плену водной стихии, хоть наибольшее внимание досталось Киеву и области, но затопления были зафиксированы и в других местах.

Например, сильно досталось Днепропетровской области, где водой залило улицы в городе Каменское, что возле областного центра.

Как сообщают местные telegram-каналы, из-за весеннего половодья в расположенных неподалеку от реки поселках объявили красный уровень опасности.

В самом Каменском уже затоплены некоторые дворы и улицы, а местами уровень воды поднялся по колено.

Местные власти ситуацию пока не комментировали, как и не сообщали о том, будет ли эвакуация.

Как сообщили накануне в УГМЦ, в частях Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях был объявлен красный уровень опасности, а в Киевской, Черниговской и Запорожской — оранжевый.

Как сообщалось ранее, в соседней Беларуси из-за прорыва дамбы затопило обширные территории в Гомельской области. Из-за этого местным жителям пришлось перемещаться по улицах на лодках.