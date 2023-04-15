Води вже по коліна і продовжує прибувати: Дніпро затоплює передмістя Кам'янського (відео)
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Через весняну повінь у низці областей оголосили червоний рівень небезпеки
Через підйом рівня води в Дніпрі низка українських областей опинилась у полоні водної стихії, хоч найбільшу увагу припало Києву та області, але затоплення були зафіксовані й в інших місцях.
Наприклад, добряче дісталося Дніпропетровській області, де водою залило вулиці у місті Кам’янське, що біля обласного центру.
Як повідомляють місцеві telegram-канали, через весняну повінь у розташованих неподалік річки селищах оголосили червоний рівень небезпеки.
У самому Кам’янському вже затоплено деякі двори та вулиці, а подекуди рівень води піднявся по коліно.
Місцева влада ситуацію поки не коментувала, як і не повідомляла про те, чи буде евакуація.
Як повідомили напередодні в УГМЦ, у частинах Черкаської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей було оголошено червоний рівень небезпеки, а у Київській, Чернігівській та Запорізькій — помаранчевий.
Як повідомлялося раніше, у сусідній Білорусі через прорив дамби затопило великі території на Гомельщині. Через це місцевим жителям довелося пересуватися вулицями на човнах.