Води вже по коліна і продовжує прибувати: Дніпро затоплює передмістя Кам'янського (відео)

Через весняну повінь у низці областей оголосили червоний рівень небезпеки

Через підйом рівня води в Дніпрі низка українських областей опинилась у полоні водної стихії, хоч найбільшу увагу припало Києву та області, але затоплення були зафіксовані й в інших місцях.

Наприклад, добряче дісталося Дніпропетровській області, де водою залило вулиці у місті Кам’янське, що біля обласного центру.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, через весняну повінь у розташованих неподалік річки селищах оголосили червоний рівень небезпеки.

У самому Кам’янському вже затоплено деякі двори та вулиці, а подекуди рівень води піднявся по коліно.

Місцева влада ситуацію поки не коментувала, як і не повідомляла про те, чи буде евакуація.

Як повідомили напередодні в УГМЦ, у частинах Черкаської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей було оголошено червоний рівень небезпеки, а у Київській, Чернігівській та Запорізькій — помаранчевий.

Як повідомлялося раніше, у сусідній Білорусі через прорив дамби затопило великі території на Гомельщині. Через це місцевим жителям довелося пересуватися вулицями на човнах.