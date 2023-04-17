Київщина йде під воду: синоптики зробили страхаючий прогноз про затоплення

Синоптики зробили невтішний прогноз на найближчий час

Гідрологічна ситуація у Києві та Київській області залишається складною, тож найближчим часом затоплення триватимуть. У зв’язку з цим одразу в декількох районах оголошено II рівень небезпеки.

Так, 17 та 18 квітня, у столиці та області утримуватиметься затоплення заплавних територій. Про це сьогодні повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

"Внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів. II рівень небезпеки — помаранчевий", — попередили синоптики.

Водночас у Київській міській державній адміністрації, посилаючись на інформацію Укргідрометцентру, повідомляють, що 17 квітня рівень води у Дніпрі становить 9 359 см (критичний рівень – 9 415 см).

"До критичного рівня води залишається ще 50-60 см. Ми розуміємо, що вода може досягти цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути задіяні у наданні допомоги мешканцям", — сказав директор Департаменту муніципальної. безпеки Роман Ткачук.

Нагадаємо, раніше кореспондентові "Телеграфа" Яну Доброносову вдалося зробити вражаючі кадри підтоплених територій у Київській області.