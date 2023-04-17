Київщину продовжує затоплювати, будинки і дороги під водою - ексклюзивні кадри "Телеграфу"

З берегів вийшли й інші річки у північній частині країни

Через систематичні дощі, котрі накривають Україну останніми тижнями, рівень води у річках значно піднявся. Це спричинило підтоплення населених пунктів у деяких куточках країни. Зокрема, ситуація зараз складна і на Київщині, а саме у районі села Погреби Броварського району. Там вода вже встигла заблокувати деякі дороги та навіть під'їзди до житлових будинків.

Кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову вдалося побувати на місцях, де річка "втекла" з берегів і зробити вражаючі кадри підтоплених територій.

Рятувальники вимушено евакуюють жителів сіл, що затопило водою

Варто зазначити, що ситуацію з підтопленням вже встигли прокоментувати й у ДСНС. У пресцентрі відомства зазначили, що рятувальники евакуюють тутешніх жителів на суходіл і паралельно відкачують воду в житлових будинках.

Наразі відомо, що локальні підтоплення спостерігаються у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах області.

Рівень води піднявся і затопив житлові будинки

Варто додати, що з берегів вийшли й інші річки у північній частині України, а саме Віть, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь, а також Західний Буг. Найскладніша ситуація зараз у Чернігівській області. Близько тридцяти населених пунктів там залишилися заблокованими через високий рівень вони.

Фото потопу на Київщині від ДСНС

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці України — місті Києві, через підйом води у Дніпрі затопило берегову лінію.