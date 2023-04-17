Киевщину продолжает затапливать, дома и дороги под водой – эксклюзивные кадры "Телеграфа"

Из берегов вышли и другие реки в северной части страны

Из-за систематических дождей, накрывающих Украину в последние недели, уровень воды в реках значительно поднялся. Это привело к подтоплению населенных пунктов в некоторых уголках страны. В частности , ситуация сейчас сложная и в Киевской области, а именно в районе села Погребы Броварского района. Там вода уже успела заблокировать некоторые дороги и даже подъезды к жилым домам.

Корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову удалось побывать на местах, где река "убежала" с берегов и сделать впечатляющие кадры подтопленных территорий.

Спасатели вынужденно эвакуируют жителей сел, что затопило водой

Следует отметить, что ситуацию с подтоплением уже успели прокомментировать и в ГСЧС. В прессцентре ведомства отметили, что спасатели эвакуируют здешних жителей на сушу и параллельно откачивают воду в жилых домах.

Известно, что локальные подтопления наблюдаются в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах области.

Уровень воды поднялся и затопил жилые дома

Следует добавить, что из берегов вышли и другие реки в северной части Украины, а именно Вита, Сейм, Сож, Припять, Горынь, а также Западный Буг. Самая сложная ситуация сейчас в Черниговской области. Около тридцати населенных пунктов там остались заблокированными из-за высокого уровня у них.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Киеве из-за подъема воды в Днепре затопило береговую линию.