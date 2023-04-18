У Києві після чергового капремонту на лінії швидкісного трамваю знову потрібен ремонт

На передостанній станції з'явилися тріщини та зіпсувались конструкції

У Києві на Борщагівці (Святошинський район) з лінію швидкісного трамваю знову проблеми — на передостанній станції "Ромена Роллана" з'явились тріщини та зіпсувались конструкції зупинки.

Про це зокрема на своїй сторінці у Фейсбук повідомив головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов.

"Віталій Кличко, навряд ви їздите швидкісним трамваєм. Так от доводжу до вашого відома — так виглядає станція "Ромена Роллана", яку декілька років тому капітально реконструювали. Якість ремонту, як бачимо, неймовірна. Будемо знову виділяти з бюджету гроші на чергову реконструкцію? Це вже я не кажу про те, що кінцева зупинка "Кільцева дорога" давно не працює, а її так забудовують новим ТЦ, що забрали цілу смугу на в’їзд в Софіївську Борщагівку", — написав медійник.

Фото - facebook.com/zharienov

Як відомо, у п'ятницю 13 січня 2023 року транспортники відновили рух на лінії швидкісного трамваю. Курсування трамваїв на цій лінії зупиняли через блекаут. В 2021 році лінію закривали для капітального ремонту низки станцій.

Зазначимо, в 2011 році після гучного першого запуску оновленої лінії низка ЗМІ та місцеві мешканці (а також громадяни з передмістя, які користувалися лінією, щоб дістатися в центр столиці) були розчаровані капремонтом, який, до речі, обійшовся бюджету в 420 млн грн. Тому через чимало недоліків та незручностей проєкт містяни почали називати не інакше, як "Борщагівська швидкісна ганьба". Адже виходить, що таке трамвайне "задоволення" тоді де-факто обійшлося в $52,5 млн (по курсу 8 грн за $1 станом на 2011 р.). Тобто, грубо кажучи, одна зупинка обійшлася тоді платникам податків в $3,5 млн.

Нагадаємо, "Телеграф" вже писав про заморозку будівництва кінцевої станції швидкісного трамваю на цій лінії. Так, станція "Кільцева дорога" не функціонує, і вже тривалий час створює чималі труднощі для містян, які мешкають у тому районі. Кілька років поспіль люди з доволі густо населеного району змушені йти на наступну за кінцевою станцію "Ромена Роллана", або ж виходити на ній, щоб дістатись додому.

Тобто, від неї до пересадного вузла на Кільцевій треба пройти майже цілий квартал. І весь сенс "швидкісного трамваю", який мав на меті домчати пасажирів з центру до умовного пересадкового вузла на Кільцевій за короткий час — втрачається.

Також повідомлялось про скандал довкола будівництва другої черги ТРЦ "Апрель" (нині "Квітень") прямо на станції "Кільцева дорога". У 2021 р. будівельники продовжили зводити опори майбутнього закладу посеред проїжджої частини, "вкравши" у водіїв одну смугу для руху. В години пік часом це призводило до реального колапсу. До речі, одну зі смуг будівельники таки "вкрали" — об'їзд навколо другої черги недобудованого ТРЦ в напрямку Софіївської Борщагівки здійснюється лише по одній смузі, що змушує водіїв довго простоювати у пробках увечері.