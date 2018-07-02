Супермаркеты обяжут строить туалеты для посетителей

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ предлагает обязать большие продуктовые магазины обустраивать туалеты для посетителей, сообщила пресс-служба министерства.

"В действующей ГСН (государственной строительной норме) прописана необходимость проектирования туалетов только в таких непродовольственных заведениях, как ТРЦ, универмаги, крупные магазины одежды или обуви. Мы хотим сделать это обязательным и для продуктовых магазинов, в частности, крупных супермаркетов и гипермаркетов", - цитируется в сообщении замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Согласно данным пресс-службы, министерство предлагает проектировать общественные туалеты для посетителей в супермаркетах, гипермаркетах, гастрономах и крупных продуктовых магазинах с торговой площадью 2,5 тыс. кв. м и более из расчета один санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади. Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.