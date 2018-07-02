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Супермаркеты обяжут строить туалеты для посетителей

Туалет
11:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Новая норма обязывает иметь один туалет раздельного типа на 600 кв. м торговой площади для магазинов с площадью от 2,5 тыс. кв. м.

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ предлагает обязать большие продуктовые магазины обустраивать туалеты для посетителей, сообщила пресс-служба министерства.

"В действующей ГСН (государственной строительной норме) прописана необходимость проектирования туалетов только в таких непродовольственных заведениях, как ТРЦ, универмаги, крупные магазины одежды или обуви. Мы хотим сделать это обязательным и для продуктовых магазинов, в частности, крупных супермаркетов и гипермаркетов", - цитируется в сообщении замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Согласно данным пресс-службы, министерство предлагает проектировать общественные туалеты для посетителей в супермаркетах, гипермаркетах, гастрономах и крупных продуктовых магазинах с торговой площадью 2,5 тыс. кв. м и более из расчета один санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади. Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.

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Новости Украины, Магазин, Минрегион, Супермаркет, ТРЦ, Туалет.
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