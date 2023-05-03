"Я в это не вникаю": киевляне заявили, что не интересуются политикой, когда их спросили об ОПЗЖ (опрос)

В комментариях люди поражены отсутствием позиции у избирателей

Депутаты запрещенной в Украине партии ОПЗЖ все еще продолжают работать в Верховной Раде и влиять на законотворческий процесс. К примеру, они приложили руку к провалу национализации Альфа-банка. В то же время, члены пророссийской партии регулярно попадают в криминальные новости. Как вот экснардеп Олег Волошин, получивший сразу два подозрения от СБУ по делу о государственной измене.

Журналист Денис Кошельник провел опрос жителей Киева по поводу того, как они относятся к наличию в Украине депутатов от скандальной партии. Ответы многих из них удивили, потому что люди просто не хотят разбираться в политике. Видео со следующими ответами Денис опубликовал в своих соцсетях. В частности в Instagram:

Девушка: "Ой, я не знаю, я в политике вообще…" — на вопрос, помните ли, что такое ОПЗЖ девушка сказала: "Нет, потому что я не хочу знать о политике, мне это не интересно. Потому что я хочу жить спокойной жизнью".

Парень: "А кто руководил этим? Когда был Медведчук? В какой период, скажите мне?"

Девушка: "Я скажу так, я в это не вникаю".

Девушка: "Я политику вообще не трогаю".

Мужчина: "А они есть так? Ну, значит что-то там происходит. Там все просчитано".

Девушка: "Не знаю, что ответить, потому что я не смотрю такие новости".

Парень: "Я в политике не сильно копаюсь. Главное, чтобы не было коррупции".

Парень: "Я не люблю отвечать на такие вопросы. Честно, я не хочу".

Мужчина: "Я не могу сказать, что мы за политикой так следим. Но кажется, что депутаты от оппозиционной партии нам не нужны".

В комментариях подписчики Дениса досадно удивлены таким пассивным отношением людей к событиям в стране. Приводят шутливые примеры, когда такая аполитичность приводит к досадным последствиям:

Slava__sparrow:"По этому поводу есть хороший анекдот: Едут в вагоне папа с сыном и сын спрашивает: — Папа, в какой концлагерь нас везут?! Не знаю сынок! Я политикой не интересуюсь…".

Nina.and.beauty: "А потом мы удивляемся, что не того выбрали, или власть какая-то не такая. Что за молодежь? Хотят спокойно жить. Это просто ужас, потом с таким подходом придет к власти как х…..о".

Dmytro.bilogolov: "Сначала "я против политики, хочу жить спокойную жизнь" и "а кто такие опзж", а потом "чево у нас власть такая?!!))".

Smilyansky Roman: "Как после этого может быть всеобщее избирательное право для всех? Считаю, что право голосовать имеют граждане, которые разбираются в вопросах партий, идеологий, знают историю. На выборах потом голос этих "граждан" будет равняться голосу сознательных граждан, понимающих в политике, знающих историю, и понимающих разницу идеологий".

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