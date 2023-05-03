Рус

"Я в це не вникаю": кияни заявили, що не цікавляться політикою, коли їх запитали про ОПЗЖ (опитування)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Аполітичні кияни Новина оновлена 03 травня 2023, 15:23
Аполітичні кияни. Фото Колаж "Телеграфу"

В коментарях люди вражені відсутністю позиції в потенційних виборців

Депутати забороненої в Україні партії ОПЗЖ досі продовжують працювати у Верховній Раді та впливати на законотворчий процес. До прикладу, вони доклали руку до провалення націоналізації "Альфа-банку". Водночас члени проросійської партії регулярно потрапляють у кримінальні новини. Як от екснардеп Волошин, який отримав одразу дві підозри від СБУ у справі про державну зраду.

Журналіст Денис Кошельник провів опитування серед мешканців Києва щодо того, як вони ставляться до наявності в Україні депутатів від скандальної партії. Відповіді багатьох з них здивували, оскільки люди просто не хочуть розбиратися у політиці. Відео з наступними відповідями Денис опублікував у своїх соцмережах. Зокрема в Instagram:

Дівчина: "Ой, я не знаю, я в політиці взагалі…", — на питання, чи пам’ятаєте, що таке ОПЗЖ дівчина сказала: ні, тому що я не хочу знати про політику, мені це не цікаво. Тому що я хочу жити спокійним життям.

Хлопець: "А хто керував цим? Коли був Медведчук? В який період, скажіть мені?"

Дівчина: "Я скажу так, я в це не вникаю."

Дівчина: "Я політику взагалі не чіпаю."

Чоловік: "А вони є так? Ну, отже щось там коїться. Там усе прораховано."

Дівчина: "Не знаю, що відповісти, тому що я не дивлюсь такі новини."

Хлопець: "Я в політиці не сильно копаюся. Головне, щоб не було корупції."

Хлопець: "Я не люблю відповідати на такі питання. Чесно, я не хочу."

Чоловік: "Я не можу сказати, що ми за політикою так стежимо. Але здається, що депутати від опозиційної партії нам не потрібні."

У коментарях підписники Дениса прикро вражені таким пасивним ставленням людей до подій в країні. Наводять жартівливі приклади, коли така аполітичність призводить до прикрих наслідків:

Slava__sparrow: "З цього приводу є гарний анекдот: Їдуть у вагоні тато з сином і син питає: -Тато,в який концтабір нас везуть?! Не знаю синку! Я політикою не цікавлюсь….".

Nina.and.beauty: "А потім ми дивуємось що не того обрали, чи влада якась не така. Що за молодь? Хочуть спокійно жити. Це просто жах, потім з таким підходом прийде до влади як х…..о".

Dmytro.bilogolov: "Спершу "я протів палітікі, хачю жить спакойнай жизню" і "а кто такіє опзж", а потім "чіво у нас власть такая?!!))".

Smilyansky Roman: Як після цього може бути загальне виборче право для всіх? Вважаю що право голосувати мають громадяни які розбираються в питаннях партій, ідеологій, історію знають. На виборах потім голос цих "громадян" буде дорівнюватися голосу свідомих громадян, тих хто розуміється в політиці, знає історію, і розуміє різницю ідеологій.

Опитування про ОПЗЖ - реакція соцмережі
Інші коментарі під цим же постом

Нагадаємо, що нині колишній очільник ОПЗЖ Віктор Медведчук намагається створити в росії "свою версію України". Там до нього приєдналися "політичні коментатори по закритих проросійських телеканалах, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді та сепаратизмі політтехнологи".

Проросійські сили хочуть поділити Україну за "корейським" сценарієм. Однак експерт пояснив "Телеграфу", чому такий проєкт приречений на провал.

Теги:
#Київ #Опитування #ОПЗЖ