"Я в це не вникаю": кияни заявили, що не цікавляться політикою, коли їх запитали про ОПЗЖ (опитування)

В коментарях люди вражені відсутністю позиції в потенційних виборців

Депутати забороненої в Україні партії ОПЗЖ досі продовжують працювати у Верховній Раді та впливати на законотворчий процес. До прикладу, вони доклали руку до провалення націоналізації "Альфа-банку". Водночас члени проросійської партії регулярно потрапляють у кримінальні новини. Як от екснардеп Волошин, який отримав одразу дві підозри від СБУ у справі про державну зраду.

Журналіст Денис Кошельник провів опитування серед мешканців Києва щодо того, як вони ставляться до наявності в Україні депутатів від скандальної партії. Відповіді багатьох з них здивували, оскільки люди просто не хочуть розбиратися у політиці. Відео з наступними відповідями Денис опублікував у своїх соцмережах. Зокрема в Instagram:

Дівчина: "Ой, я не знаю, я в політиці взагалі…", — на питання, чи пам’ятаєте, що таке ОПЗЖ дівчина сказала: ні, тому що я не хочу знати про політику, мені це не цікаво. Тому що я хочу жити спокійним життям.

Хлопець: "А хто керував цим? Коли був Медведчук? В який період, скажіть мені?"

Дівчина: "Я скажу так, я в це не вникаю."

Дівчина: "Я політику взагалі не чіпаю."

Чоловік: "А вони є так? Ну, отже щось там коїться. Там усе прораховано."

Дівчина: "Не знаю, що відповісти, тому що я не дивлюсь такі новини."

Хлопець: "Я в політиці не сильно копаюся. Головне, щоб не було корупції."

Хлопець: "Я не люблю відповідати на такі питання. Чесно, я не хочу."

Чоловік: "Я не можу сказати, що ми за політикою так стежимо. Але здається, що депутати від опозиційної партії нам не потрібні."

У коментарях підписники Дениса прикро вражені таким пасивним ставленням людей до подій в країні. Наводять жартівливі приклади, коли така аполітичність призводить до прикрих наслідків:

Slava__sparrow: "З цього приводу є гарний анекдот: Їдуть у вагоні тато з сином і син питає: -Тато,в який концтабір нас везуть?! Не знаю синку! Я політикою не цікавлюсь….".

Nina.and.beauty: "А потім ми дивуємось що не того обрали, чи влада якась не така. Що за молодь? Хочуть спокійно жити. Це просто жах, потім з таким підходом прийде до влади як х…..о".

Dmytro.bilogolov: "Спершу "я протів палітікі, хачю жить спакойнай жизню" і "а кто такіє опзж", а потім "чіво у нас власть такая?!!))".

Smilyansky Roman: Як після цього може бути загальне виборче право для всіх? Вважаю що право голосувати мають громадяни які розбираються в питаннях партій, ідеологій, історію знають. На виборах потім голос цих "громадян" буде дорівнюватися голосу свідомих громадян, тих хто розуміється в політиці, знає історію, і розуміє різницю ідеологій.

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Нагадаємо, що нині колишній очільник ОПЗЖ Віктор Медведчук намагається створити в росії "свою версію України". Там до нього приєдналися "політичні коментатори по закритих проросійських телеканалах, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді та сепаратизмі політтехнологи".

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