Рада провалила голосування за націоналізацію російського Альфа-банку: хто з нардепів був проти

У Верховної Ради не набралося потрібної кількості голосів

Верховна Рада України у вівторок, 2 травня, провалила голосування щодо націоналізації Альфа-Банку. Не вдалося набрати потрібної кількості голосів — лише 212 нардепів були "за".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український блогер та політичний діяч Антон Швець. Від голосування утрималися представники кількох фракцій.

Так, від "Слуги народу" було віддано лише 162 голоси за націоналізацію російського банку, 53 нардепи не голосували, а ще двоє просто утрималися. Від "Європейської солідарності" лише один депутат проголосував "за", 18 нардепів утрималися, а троє не голосували зовсім. Від фракції "Батьківщина" лише 10 народних обранців проголосували "за", а ще шість осіб не голосували зовсім. Від партії "Голос" "за" виступили лише 12 нардепів, а четверо не голосували.

Від фракції "Відновлення України", "Партія "За майбутнє" та "Довіра" проголосували лише 7, 5 та 11 нардепів відповідно, а 7, 7 та 5 народних обранців не голосували зовсім. Примітно, що від фракції "ОПЗЖ" немає жодного голосу "за".

"Дивно, що саме "Батьківщина" дала десять голосів. Не проголосувала "Європейська Солідарність" майже в повному складі і ОПЗЖ. Ну з ОПЗЖ зрослося, прикривають кентів. А ось позиція ЄС не зрозуміла. На їхню думку, законопроект може бути використаний владою для репресій. Цікаво проти кого? На кого можуть запровадити санкції, а потім націоналізують банк? Це якийсь сором", — написав Антон Швець.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у березні 2022 року було ухвалено рішення про націоналізацію російського майна в Україні. Законопроект було підтримано у парламентському комітеті з питань економічного розвитку.