Рада провалила голосование за национализацию российского Альфа-банка: кто из нардепов был против

У Верховной Рады не набралось нужного количества голосов

Верховная Рада Украины во вторник, 2 мая, провалила голосование по вопросу национализации Альфа-Банка. Не удалось набрать нужно количество голосов — лишь 212 нардепов были "за".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский блогер и политический деятель Антон Швец. От голосования воздержались представители нескольких фракций.

Так, от "Слуги народа" было отдано только 162 голоса за национализацию российского банка, 53 нардепа не голосовали, а еще двое просто воздержались. От "Европейской солидарности" только один депутат проголосовал "за", 18 нардепов воздержались, а трое не голосовали вовсе. От фракции "Батьківщина" только 10 народных избранников проголосовали "за", а еще шесть человек не голосовали вовсе. От партии "Голос" "за" выступили только 12 нардепов, а четверо не голосовали.

От фракции "Восстановление Украины", "Партия "За будущее" и "Доверие" проголосовали только 7, 5 и 11 нардепов соответственно, а 7, 7 и 5 народных избранников не голосовали вовсе. Примечательно, что от фракции "ОПЗЖ" нет ни одного голоса "за".

"Удивительно, что как раз "Батьківщина" дала десять голосов. Не проголосовала "Европейская Солидарность" почти в полном составе и ОПЗЖ. Ну с ОПЗЖ срослось, прикрывают кентов. А вот позиция ЕС не ясна. По их мнению, законопроект может быть использован властями для репрессий. Интересно против кого? На кого могут ввести санкции, а потом национализируют банк? Это какой-то стыд", — написал Антон Швец.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в марте 2022 года было принято решение о национализации российского имущества в Украине. Законопроект был поддержан в парламентском комитете по вопросам экономического развития.