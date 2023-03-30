Признанный спонсором войны Raiffeisen Bank сделал громкое заявление насчет россии

Raiffeisen ведет переговоры с двумя потенциальными претендентами на продажу своего российского банковского подразделения

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сделал заявление относительно дальнейшей судьбы бизнеса в россии. Он планирует продать российскую "дочку" или же вывести ее из периметра группы. Причиной тому называют российскую агрессию в сторону Украины, которая длится уже больше года.

Об этом сегодня, 30 марта, на собрании акционеров заявил CEO RBI Йоханн Штробль.

"Группа RBI продолжит работу над возможными сделками, которые могут привести к продаже или выведению Райффайзенбанка из россии. Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в россии, продолжая продвигать такие сделки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Райффайзенбанк продолжит проведение некоторых банковских операций, чтобы выполнять условия лицензии. Банковская группа будет поддерживать своих клиентов.

Высокопоставленный руководитель Raiffeisen сообщил газете Financial Times, что банк свел переговоры по продаже к двум "жизнеспособным" претендентам. В ближайшие недели он будет интенсивно работать, чтобы оценить возможно заключения сделки. Также в Raiffeisen Bank International надеются, что смогут согласовать условия выхода из россии уже в этом году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 марта в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) сообщили, что группа Raiffeisen Bank International внесена в перечень международных спонсоров войны. Причиной тому послужила дальнейшая работа банка на территории россии после начала полномасштабного российского вторжения.