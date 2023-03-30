Визнаний спонсором війни Raiffeisen Bank зробив гучну заяву щодо росії

Raiffeisen веде переговори з двома потенційними претендентами на продаж свого російського банківського підрозділу

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) зробив заяву щодо подальшої долі бізнесу у росії. Він планує продати російську "доньку" або вивести її з периметра групи. Причиною цього називають російську агресію у бік України, яка триває вже більш як рік.

Про це сьогодні, 30 березня, на зборах акціонерів заявив CEO RBI Йоханн Штробль.

"Група RBI продовжить роботу над можливими угодами, які можуть призвести до продажу або виведення Райффайзенбанку з росії. Ми зобов’язуємося й надалі знижувати ділову активність у росії, продовжуючи просувати такі угоди", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Райффайзенбанк продовжить проведення деяких банківських операцій для виконання умов ліцензії. Банківська група підтримуватиме своїх клієнтів.

Високопоставлений керівник Raiffeisen повідомив газеті Financial Times, що банк звів переговори щодо продажу до двох "життєздатних" претендентів. У найближчі тижні він інтенсивно працюватиме, щоб оцінити можливе укладання угоди. Також у Raiffeisen Bank International сподіваються, що зможуть узгодити умови виходу з росії вже цього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 березня в Національному агентстві із запобігання корупції (НАЗК) повідомили, що група Raiffeisen Bank International внесена до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною цього стала подальша робота банку на території росії після початку повномасштабного російського вторгнення.