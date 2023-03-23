Популярний в Україні банк визнали міжнародним спонсором війни: подробиці від НАЗК

Raiffeisen Bank підігрує російській пропаганді та вигадав пільгову систему для окупантів

Австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International внесено до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стала робота в росії після початку повномасштабної війни в Україні та визнання терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомили у Національному агентстві із запобігання корупції (НАЗК). На сьогоднішній день один із найбільших австрійських банків працює у 14 країнах Центральної та Східної Європи, обслуговуючи 17,2 мільйона клієнтів, у тому числі й росіян.

У Москві "Райффайзен Банк" працює з 1996 року і є важливим для російської економіки, оскільки входить до списку системно значимих фінустанов країни-агресора. Це один із небагатьох європейських банків, який не лише продовжує працювати в росії, а й на 200% скористався санкціями, витіснивши конкурентів із ринку. Raiffeisen дозволяє російським суб’єктам господарювання проводити операції в іноземній валюті, отримуючи величезні доходи, які потім йдуть до бюджету країни-агресора як податки.

Тільки в третьому кварталі 2022 року "Райффайзен Банк" встановив новий рекорд чистого прибутку — 790 млн. євро, що майже вчетверо більше за минулорічні результати. На російську дочірню компанію припало 70% чистого прибутку всієї групи. Збільшилися і надходження до держбюджету росії — у 4,8 разів більше, ніж у 2021 році. Ця вартість дорівнює 95 ракетам "Калібр", які знищують Україну.

Що стосується терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", то Raiffeisen не лише офіційно визнає їх існування через своє російське представництво, а й сприяє російським окупантам. Їм надаються кредитні канікули та пільгові кредити. А війну в Україні банк називає "СВО", чим підіграє пропаганді Кремля.

"Національний банк України констатує відсутність прогресу для прийняття рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфеля. Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у росії означають пряму підтримку і спонсорування тероризму", — заявили в НАЗК.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що компанія Procter&Gamble спонсорує війну в Україні. Організація скоротила перелік товаром на російському ринку, але працювати повністю там не припинила.