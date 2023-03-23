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Популярний в Україні банк визнали міжнародним спонсором війни: подробиці від НАЗК

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Банк за війну заробив більше, ніж у довоєнний час Новина оновлена 23 березня 2023, 21:06
Банк за війну заробив більше, ніж у довоєнний час. Фото Ілюстративне фото

Raiffeisen Bank підігрує російській пропаганді та вигадав пільгову систему для окупантів

Австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International внесено до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною стала робота в росії після початку повномасштабної війни в Україні та визнання терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомили у Національному агентстві із запобігання корупції (НАЗК). На сьогоднішній день один із найбільших австрійських банків працює у 14 країнах Центральної та Східної Європи, обслуговуючи 17,2 мільйона клієнтів, у тому числі й росіян.

У Москві "Райффайзен Банк" працює з 1996 року і є важливим для російської економіки, оскільки входить до списку системно значимих фінустанов країни-агресора. Це один із небагатьох європейських банків, який не лише продовжує працювати в росії, а й на 200% скористався санкціями, витіснивши конкурентів із ринку. Raiffeisen дозволяє російським суб’єктам господарювання проводити операції в іноземній валюті, отримуючи величезні доходи, які потім йдуть до бюджету країни-агресора як податки.

Тільки в третьому кварталі 2022 року "Райффайзен Банк" встановив новий рекорд чистого прибутку — 790 млн. євро, що майже вчетверо більше за минулорічні результати. На російську дочірню компанію припало 70% чистого прибутку всієї групи. Збільшилися і надходження до держбюджету росії — у 4,8 разів більше, ніж у 2021 році. Ця вартість дорівнює 95 ракетам "Калібр", які знищують Україну.

Що стосується терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", то Raiffeisen не лише офіційно визнає їх існування через своє російське представництво, а й сприяє російським окупантам. Їм надаються кредитні канікули та пільгові кредити. А війну в Україні банк називає "СВО", чим підіграє пропаганді Кремля.

"Національний банк України констатує відсутність прогресу для прийняття рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфеля. Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у росії означають пряму підтримку і спонсорування тероризму", — заявили в НАЗК.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що компанія Procter&Gamble спонсорує війну в Україні. Організація скоротила перелік товаром на російському ринку, але працювати повністю там не припинила.

Теги:
#Війна #Райффайзен Банк Аваль #Спонсор #Райффайзенбанк #НАПКА