Найбільший банк Кремнієвої долини у США луснув (і не тільки він). Чи боятися кризи, як у 2008-му

Банк був основним для технічних компаній у Кремнієвій долині у США

Протягом останніх днів основна увага світу прикута до краху американського Silicon Valley Bank. Попри свою невелику популярність до цього, він був основним для технічних компаній у Кремнієвій долині та працював зі стартапами.

Після нього одразу неочікувано закрилися Signature Bank та Silvergate (банки для криптокомпаній). Одразу три банкрутства підряд у США — це рідкісне явище, яке викликало паніку щодо можливості настання нової фінансової кризи.

Чого не варто говорити, якщо ти — директор банку

Silicon Valley Bank входив до двадцятки найбільших та найкращих у США банків. Він працював суто зі стартапами Кремнієвої долини, зокрема, видавав кредити для технологічних бізнесів, багато IT-компаній мала там свої рахунки, вони після краху лишилися тимчасово заблокованими.

Випробування для Silicon Valley Bank почалися під час пандемії коронавірусу. Під час пандемії технологічні компанії отримували шалені прибутки, частину з яких вони вкладали в банк Кремнієвої долини.Тоді на рахунках банку з’явилася неймовірно велика сума грошей, яку потрібно було кудись інвестувати.

Вибір упав на облігації уряду США, але ризик себе не виправдав — невисокі відсоткові ставки зросли, а купа активів виявилася закладеною під низький відсоток. Поки банку не потрібно продавати активи, які "утримуються до погашення", щоб задовольнити запити на зняття коштів, проблем немає. Але якщо банку доводиться продавати облігації зі збитком, тоді все стає складніше", пояснює The New York Times.

І почалося. У середині минулого тижня Moody's надіслала тривожну новину фінансовій групі SVB, мовляв, готується знизити кредитний рейтинг банку, передає Reuters.

Після цього SVB заявив, що намагається залучити 2,25 млрд доларів, щоб покрити збитки, спричинені продажем облігацій. Саме ця новина змусила інвесторів і клієнтів покинути банк. Спроба заспокоїти інвесторів провалилася.

Компанія не була неплатоспроможною чи навіть близькою до неплатоспроможності, принаймні до тих пір, поки клієнти не почали кидатися на вихід.

Банкрутство та реакція урядів

Клієнти кинулися забирати свої гроші, відповідно, у банку кошти закінчилися. У ситуацію втрутився регулятор, Федеральна корпорація зі страхування вкладів. Вона оголосила, що закриває SVB і застраховані вкладники отримують доступ до своїх коштів не пізніше 13 березня.

Президент США Джо Байден заявив, що "американський народ і американський бізнес можуть бути впевнені в тому, що їхні банківські рахунки будуть цілими і безпековими". Байден пообіцяв, що усі вкладники отримають свої депозити.

Вжиття заходів включають:

Гарантування вкладів в обох банках;

Створення нового механізму для надання банкам доступу до надзвичайних фондів;

Спрощення для банків можливості брати кредити у Федеральної резервної системи у надзвичайних ситуаціях.

Мільярдер Ілон Маск заявив, що може викупити Silicon Valley Bank і зробити з нього цифровий банк.

Банк HSBC купив британський підрозділ Silicon Valley Bank за один фунт, щоб врятувати кредитора стартапів у Великій Британії.

Але глобальний обвал акцій продовжився 13 березня, це призвело до гіршого дводенного падіння з початку війни посії проти України в лютому 2022 року. Акції HSBC знизилися на 3,8%.

Паніка на стокових ринках

Акції американських банків різко пішли вниз після виступу президента США Джо Байдена, присвяченого ситуації в американській банківській системі після краху банків Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Акції банків сильно падають і в ЄС: Credit Suisse –14%, UniCredit –9%, Deutsche bank та Raiffaisen на 7%, KbW – 12%, Sabadell –10%, Santander –8%.

Чи треба панікувати

Попри початкову паніку на Волл-стріт через крах SVB, аналітики вважають, що крах банку навряд чи спричинить ефект доміно, який охопив банківську сферу під час фінансової кризи 2008 році, передає CNN.

Але менші банки, які непропорційно прив’язані до таких галузей, як технології та криптовалюти, можуть опинитися в неприємних ситуаціях, вважає Ед Моя, старший ринковий аналітик Oanda.

"Кожен на Уолл-стріт знав, що кампанія з підвищення процентних ставок зрештою щось зламає, і зараз це знищує невеликі банки", — сказав Моя.

Пол Ешворт, головний економіст Capital Economics у Північній Америці, заявив, що влада США "діяла агресивно, щоб запобігти розвитку поширення".

"Раціонально цього має бути достатньо, щоб зупинити будь-яке поширення інфекції та знищити більше банків, що може статися миттєво в епоху цифрових технологій. Але зараза завжди була більше через ірраціональний страх, тому ми хочемо підкреслити, що існує немає гарантії, що це спрацює", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф", стартап українки зі США залучив 5 млн доларів.