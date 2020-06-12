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Стартап українки зі США залучив 5 млн доларів

Стартап українки зі США залучив 5 млн доларів
10:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ain.ua
Оновлено: 10:25 Сьогодні
В США українка Влада Лоткіна ClassTag для спілкування батьків і вчителів, який залучив 5 млн доларів.

Про це повідомляє AIN.UA.

«Історія стартапу розпочалася з того, що Владі, як і багатьом працюючим батькам, хотілося брати участь в освіті доньки. Так Лоткіна запустила ClassTag - безкоштовну платформу, де батьки можуть спілкуватися з викладачами своїх дітей і яка працює більш як на 60 мовах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для батьків ця платформа зручна тим, що дає можливість отримувати інформацію про заходи, екскурсії, збори коштів. Вчителі ж просто можуть контактувати з батьками, планувати з ними зустрічі, дивитись, які батькі більш залучені в освітній процес дітей. Спілкування може відбуватися за будь-яким з каналів, необов’язково скачувати додаток (по пошті, шляхом SMS-повідомлень, в онлайн чи навіть на папері).

Як повідомляється, заробіток компанії формується за рахунок реклами бізнесів, пов’язаних з освітою та товарами для дітей. З платформою співпрацюють Clorox, Under Armour, Lands’ End, Chobani, Penguin Random House, National Geographic Explorer та інші бренди.

У сід-раунді стартапу взяли участь AlleyCorp, Contour Ventures, Founder Collective, John Martinson, Newark Venture Partners, Smart Hub та TMT Investments.

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У самій ClassTag зазначають, що у неї понад 2 млн користувачів у 25 тис. шкіл США.

Засновниця компанії Влада Лоткіна – харків’янка, яка переїхала до США. Там вона отримала освіту у Вортонській школі бізнесу, а далі працювала в Boston Consulting и Dell.

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США, Стартап, Українка, ClassTag, Влада Лоткіна.

Автор:

Телеграф
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