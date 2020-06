SpaceX підтвердила плани запуску в суботу чергової партії інтернет-супутників Starlink

Чергові 60 супутників будуть запущені в суботу на орбіту для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила в четвер компанія-розробник SpaceX.

Запуск планується здійснити за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 зі стартового комплексу LC-40 на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида) 13 червня у тимчасове вікно, яке відкривається о 5:51 за часом Східного узбережжя США (12:51 за Києвом).

Через приблизно 15 хвилин супутники, кожен масою 260 кг, будуть виведені на еліптичну орбіту висотою від 212 до 386 км. Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.

Це буде дев'яте виведення на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня минулого року в рамках проекту Starlink. Нинішнє орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 480 космічних апаратів і є найбільшим у світі.

У рамках програми супутнього запуску ракета також повинна буде вивести на орбіту три малих космічних апарати масою 100 кг дистанційного зондування Землі SkySat компанії Planet Lab. Її угруповання, вже складається з 15 супутників, здатних генерувати зображення Землі з дозволом майже 72 сантиметри.

Згідно з прогнозом погоди, умови для майбутнього запуску Мені сприятливі на 80%.

Після відокремлення від ракети-носія Falcon 9 її перший багаторазовий ступінь, який вже двічі використовувався для запусків, повинен буде здійснити керовану посадку на автоматичну морську платформу Of Course, I Still Love You, розташовану в Атлантиці в 630 км від космодрому на мисі Канаверал.

Як повідомлялося, попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 4 червня.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а в подальшому з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. SpaceX повідомила, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в $ 10 млрд.