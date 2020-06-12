Sony представила нову ігрову консоль PlayStation 5

Японська компанія Sony презентувала ігрову консоль нового покоління PlayStation 5 (PS5). Дата старту продажів і вартість приставки будуть анонсовані пізніше.

Більша частина презентації була присвячена іграм, які будуть доступні на PS5 і надійдуть у продаж в дату релізу ігрової приставки. Несподіванкою для геймерів став анонс гри “Spider-Man: Miles Morales”. Ця гра є продовженням сюжету першої частини “Spider-Man”, розробленої компанією Insomniac Games, під видавництвом Sony Interactive Entertainment. Головним персонажем нової гри стане Майлз Моралес, наступник Пітера Паркера (Людини-павука).

Також Sony презентувала ще кілька ігор, які вийдуть тільки на PlayStation 5:

Gran Turismo 7 (автосимулятор);

Horizon: The Forbidden West (екшен-РПГ);

GhostWire: Tokyo (екшен від першої особи);

Demon’s Souls (рольова гра в жанрі темного фентезі);

Ratchet & Clank Rift Apart (гра для дітей);

Returnal (футуристичний трилер).

Крім самої консолі, яка надійде в продаж в двох версіях — з дисководом і без (Digital Edition — покупка ігор через PlayStation Store), компанія представила нові геймпади, окрему станцію для їх зарядки (одночасно можна буде заряджати два геймпада), навушники, пульт дистанційного управління PS5 і веб-камеру для синхронізації ігрову девайсами. Всі ці пристрої спершу будуть продаватися окремо від консолі. Чи надійдуть в продаж PS5 з повним набором аксесуарів в подальшому, в Sony поки не повідомили.

Технічні характеристики консолі виглядають наступним чином:

8-ядерний процесор AMD Zen 2 з частотою 3,5 ГГц;

Відеокарта AMD RDNA 2 потужністю 10,28 терафлопса зі змінною частотою до 2,23 ГГц;

16 Гбайт оперативної пам’яті GDDR6;

825 Гбайт пам’яті SSD формату NVME на швидкості від 5,5 до 9 Гбайт/с;

Дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.

За прогнозами компанії Ampere Analysis консолі PS5 будуть продаватися в ціновому діапазоні від 450 до 499 доларів. За словами генерального директора компанії Kantan Games Серкан Тото, ціна на приставку в діапазоні до 500 доларів не буде настільки важливим фактором для геймерів, при цьому Sony зможе встановити більш низьку ціну для консолі без дисковода, повідомляє Bloomberg.