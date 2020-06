Sony представила нову ігрову консоль PlayStation 5

Більша частина презентації була присвячена іграм, які будуть доступні на PS5 і надійдуть у продаж в дату релізу ігрової приставки. Несподіванкою для геймерів став анонс гри “Spider-Man: Miles Morales”. Ця гра є продовженням сюжету першої частини “Spider-Man”, розробленої компанією Insomniac Games, під видавництвом Sony Interactive Entertainment. Головним персонажем нової гри стане Майлз Моралес, наступник Пітера Паркера (Людини-павука).

Також Sony презентувала ще кілька ігор, які вийдуть тільки на PlayStation 5:

