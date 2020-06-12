Sony представила нову ігрову консоль PlayStation 5

Більша частина презентації була присвячена іграм, які будуть доступні на PS5 і надійдуть у продаж в дату релізу ігрової приставки. Несподіванкою для геймерів став анонс гри “Spider-Man: Miles Morales”. Ця гра є продовженням сюжету першої частини “Spider-Man”, розробленої компанією Insomniac Games, під видавництвом Sony Interactive Entertainment. Головним персонажем нової гри стане Майлз Моралес, наступник Пітера Паркера (Людини-павука).
Також Sony презентувала ще кілька ігор, які вийдуть тільки на PlayStation 5:
Gran Turismo 7 (автосимулятор);
Horizon: The Forbidden West (екшен-РПГ);
GhostWire: Tokyo (екшен від першої особи);
Demon’s Souls (рольова гра в жанрі темного фентезі);
Ratchet & Clank Rift Apart (гра для дітей);
Returnal (футуристичний трилер).
Your first look at the #PlayStation5. pic.twitter.com/VCDfmVKCEl— PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020
Крім самої консолі, яка надійде в продаж в двох версіях — з дисководом і без (Digital Edition — покупка ігор через PlayStation Store), компанія представила нові геймпади, окрему станцію для їх зарядки (одночасно можна буде заряджати два геймпада), навушники, пульт дистанційного управління PS5 і веб-камеру для синхронізації ігрову девайсами. Всі ці пристрої спершу будуть продаватися окремо від консолі. Чи надійдуть в продаж PS5 з повним набором аксесуарів в подальшому, в Sony поки не повідомили.
Технічні характеристики консолі виглядають наступним чином:
8-ядерний процесор AMD Zen 2 з частотою 3,5 ГГц;
Відеокарта AMD RDNA 2 потужністю 10,28 терафлопса зі змінною частотою до 2,23 ГГц;
16 Гбайт оперативної пам’яті GDDR6;
825 Гбайт пам’яті SSD формату NVME на швидкості від 5,5 до 9 Гбайт/с;
Дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.
За прогнозами компанії Ampere Analysis консолі PS5 будуть продаватися в ціновому діапазоні від 450 до 499 доларів. За словами генерального директора компанії Kantan Games Серкан Тото, ціна на приставку в діапазоні до 500 доларів не буде настільки важливим фактором для геймерів, при цьому Sony зможе встановити більш низьку ціну для консолі без дисковода, повідомляє Bloomberg.