Пекін запустив шостий супутник для обсервації океанів

Про це повідомляє SpaceNews.
«Китай запустив супутник Haiyang-1D для обсервації океанів. Це вже 13-й орбітальний запуск у 2020 році», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, ракета Long March 2C була запущена у четвер з космодрому на півночі Китаю
Сам супутник, який важить близько 442 кілограмів, збиратиме дані щодо кольору й температури води в океанах.
Haiyang-1D є шостим супутником, який був запущений на орбіту для обсервації океанів.
Зазначається, що Китай цьогоріч вже здійснив 13 запусків ракети Long March 2C, однак два з них були невдалими.