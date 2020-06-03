Кабмін пропонує запровадити в Україні електронні трудові книжки

Новини технології:Про це йшлося під час засідання уряду, передає УНН.

Кабінет міністрів проголосував за ухвалення законопроекту, який дозволяє ведення обліку трудової діяльності працівників в електронній формі.

"Законопроект розроблено з метою: перше, ми хочемо вести ведення обліку трудової діяльності працівників в електронній формі. Тобто фактично, ми йдемо по шляху відмови від паперових трудових книжок. Друге, ми визначаємо законодавчі підстави для автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України", - сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Вона зазначила, що через три місяці після прийняття Верховною Радою цього закону будуть впроваджені нові соціальні сервіси і будуть створені умови для того, щоб Пенсійний фонд міг призначати пенсію без звернення громадян та збирання документів.

"Це так фактично буде, як у всіх цивілізованих країнах. Коли настає право на соціальну виплату, або пенсію - держава інформує людину про можливість її отримання та розрахунковий її розмір. Але я хочу зазначити, що при цьому, за людиною зберігається право вибору для покращення запропонованого розрахункового розміру пенсії. Це не означає, що якщо буде призначення, то вона така буде йти до виплати", - пояснила Марина Лазебна.

Вона додала, що через те, що у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування є відомості про 13 млн працівників, є необхідність у внесенні перехідного періоду для наповнення цього реєстру даними, які містяться у паперових трудових книжках. Це буде відбуватись впродовж 5 років як роботодавцями, так і страховими особами. При цьому, ведення паперових книжок може бути продовжене за бажанням працівника.

Кабмін проголосував за вказані зміни, з доопрацюванням в одноденний термін.

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року уряд підтримав запровадження електронних трудових книжок.