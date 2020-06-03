Скачать
Середа, 03.06.2020
Зеленський створив Раду з розвитку вищої освіти
Зеленський створив Раду з розвитку вищої освіти
Ізраїль випробував у відкритому морі надточну балістичну ракету (Відео)
Ізраїль випробував у відкритому морі надточну балістичну ракету (Відео)
Ліон викупив форварда Вільярреала Екамбі за 11,5 млн євро
Ліон викупив форварда Вільярреала Екамбі за 11,5 млн євро
10 старих речей, які знову будуть в моді цього літа
10 старих речей, які знову будуть в моді цього літа

Кабмін пропонує запровадити в Україні електронні трудові книжки

Кабмін пропонує запровадити в Україні електронні трудові книжки
14:47 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини технології:Про це йшлося під час засідання уряду, передає УНН.

Кабінет міністрів проголосував за ухвалення законопроекту, який дозволяє ведення обліку трудової діяльності працівників в електронній формі. 

"Законопроект розроблено з метою: перше, ми хочемо вести ведення обліку трудової діяльності працівників в електронній формі. Тобто фактично, ми йдемо по шляху відмови від паперових трудових книжок. Друге, ми визначаємо законодавчі підстави для автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України", - сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Вона зазначила, що через три місяці після прийняття Верховною Радою цього закону будуть впроваджені нові соціальні сервіси і будуть створені умови для того, щоб Пенсійний фонд міг призначати пенсію без звернення громадян та збирання документів.

"Це так фактично буде, як у всіх цивілізованих країнах. Коли настає право на соціальну виплату, або пенсію - держава інформує людину про можливість її отримання та розрахунковий її розмір. Але я хочу зазначити, що при цьому, за людиною зберігається право вибору для покращення запропонованого розрахункового розміру пенсії. Це не означає, що якщо буде призначення, то вона така буде йти до виплати", - пояснила Марина Лазебна.

Вона додала, що через те, що у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування є відомості про 13 млн працівників, є необхідність у внесенні перехідного періоду для наповнення цього реєстру даними, які містяться у паперових трудових книжках. Це буде відбуватись впродовж 5 років як роботодавцями, так і страховими особами. При цьому, ведення паперових книжок може бути продовжене за бажанням працівника.

Кабмін проголосував за вказані зміни, з доопрацюванням в одноденний термін.

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року уряд підтримав запровадження електронних трудових книжок.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кабмин, Минсоцполитики, Електронні, Трудові книжки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Залишився тільки один хворий: Нова Зеландія майже перемогла коронавірус
02 Путін підписав наказ про використання ядерної зброї
03 Зірка "Гаррі Поттера" Девід Тьюліс зіграє в сіквелі "Аватара"
04 Протести у США: демонстранти напали на українську журналістку
05 6 райських куточків, де можна жити за копійки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Депутата Запорізької міськради затримали на хабарі у 12 тис. доларів
Депутата Запорізької міськради затримали на хабарі у 12 тис. доларів
Біологи показали найбільш глибоководного восьминога у світі
Біологи показали найбільш глибоководного восьминога у світі
Рада зробила крок до підвищення штрафів пішоходам
Рада зробила крок до підвищення штрафів пішоходам
Емілія Кларк зачарувала мережу фотосесією для Harper’s Bazaar
Емілія Кларк зачарувала мережу фотосесією для Harper’s Bazaar
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся