Пережив важку ДТП та одружений з "Місіс Україна-2019": як виглядає єдиний син Поплавського

Олександр та його дружина подарували артисту вже трьох онуків

"Співаючий ректор" Михайло Поплавський близько 30 років прожив у шлюбі з дружиною Людмилою, яка народила йому сина. Олександр вважається єдиним "офіційним" спадкоємцем українського артиста, хоча публічності намагається уникати.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Олександр Поплавський та що про нього відомо. Ми дізналися деякі подробиці його життя.

Олександр Поплавський — як виглядає єдиний син Михайла Поплавського

У відкритому доступі інформації про сина українського артиста не так вже й багато. Відомо, що Олександр народився у 1982 році та закінчив Київський університет культури на факультеті "менеджмент".

Михайло Поплавський разом із сином

У 2008 році, коли Олександру було 26 років, він потрапив у серйозну аварію та опинився в реанімації. Джип, у якому був син "співаючого ректора" і ще один пасажир, врізався в стовп. Причиною аварії стала перевищена швидкість.

Син Поплавського пережив тяжку ДТП

Олександр деякий час лежав в одній із лікарень Одеси, де сталася ДТП. Михайло Поплавський після інциденту вирушив до сина та перебував поруч із ним.

Михайло Поплавський та його син Олександр

Бувши студентом Олександр Поплавський познайомився в університеті з дівчиною Аліною, яка стала його дружиною. За професією вона менеджер готельно-ресторанного бізнесу та кандидат культурології. У 2019 році невістка українського артиста стала переможницею конкурсу краси "Місіс Україна-2019".

Який вигляд має син Михайла Поплавського

В інтерв’ю програмі "Світське життя" Аліна Поплавська розповіла, що дуже щаслива стати переможницею конкурсу, бо це була її дитяча мрія. Підтримку Аліні на такому важливому заході надавав тоді її чоловік Олександр.

"Я сюди прийшла не для того, щоб бути невісткою Поплавського, а для того, щоб бути Аліною Поплавською, дружиною чудового мого чоловіка Олександра і люблячою мамою нашого чудового синочка ", — заявила дівчина.

Невістка Поплавського стала "Місіс Україна-2019"

Аліна тоді наголосила, що уникає публічності й не є людиною телеекранів. Разом із чоловіком вона займається підприємництвом. На той момент вони мали один ресторан.

Весілля Олександра Поплавського

У листопаді 2024 року стало відомо, що Михайло Поплавський став утретє дідусем. У Аліни та Олександра народився третій син.

Михайло Поплавський із сином, невісткою та онуком Єгором

"Я дуже щасливий, що у мене є син, який вижив після аварії. Що є онуки, і всі хлопці. Вже три онуки. Буквально три дні тому народився третій. Я дуже вдячний Саші та Аліні, все ж таки три онуки Поплавських ", — поділився радісною новиною ректор.

Як виглядає Олександр Поплавський та його родина

"Телеграф" писав раніше, як виглядає перша дружина Михайла Поплавського. Жінка прожила з артистом півтора року у шлюбі, а потім переключилася на свиней.