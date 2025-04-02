Кучма його хрестив і дозволив назвати на честь свого батька: як виглядає молодший син Іво Бобула

Данила артистові народила його четверта дружина

У відомого українського виконавця Іво Бобула, зачіска та імідж якого практично не змінилися з 90-х років, було бурхливе особисте життя. Артист має трьох дітей від різних шлюбів. Але лише з молодшим спадкоємцем у нього склалися теплі стосунки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Данило Бобул, де він зараз і що про нього відомо. Ми дізналися деякі подробиці про молодшого сина знаменитості.

Данило Бобул — що відомо про молодшого сина Іво Бобула

В українського артиста Іво Бобула є троє дітей. Син Руслан та дочка Людмила народилися від перших двох шлюбів, а сина Данила подарувала співакові його нинішня кохана Наталя, молодша за нього на 12 років.

В інтерв’ю Іво Бобул розповідав, що у Наталі він знайшов те, що не було в жодній з його жінок – мудрість. Вона доглядала його, вміла слухати й завжди стежила за тим, щоб на сцені він виглядав "як з голочки".

Іво Бобул зі своєю дружиною Наталією

Невдовзі Наталя народила Данила, якому вже 20 років. Іво Бобул в інтерв’ю "Слава+" назвав молодшого сина "своїм життям", зазначивши, що заради нього робить все: хвалить і любить.

Іво Бобул із дружиною та сином Данилом

Відомо, що хрещеним батьком Данила став експрезидент України Леонід Кучма, з яким Іво Бобул давно перебуває у дружніх стосунках. Щобільше, як розповів артист, сина він назвав на честь батька Леоніда Кучми й, перш ніж це зробити, зателефонував колишньому главі держави й запитав дозволу.

Сина Бобула хрестив експрезидент Леонід Кучма

"Перш ніж дати дитині ім’я, я запитав дозволу у Леоніда Даниловича. Він дуже зрадів і виявив бажання стати хрещеним батьком Данилки", — зазначив український артист.

У недавньому інтерв’ю для Rostyslove Production Іво Бобул зазначив, що його 20-річний Данило перебуває зараз в Україні та здобуває вищу освіту. Юнак навчається в Інституті міжнародних відносин на другому курсі та ходить на курси з водіння.

Як виглядає молодший син Іво Бобула

Також артист зазначив, що продовжує підтримувати зв’язок із Леонідом Кучмою, але спілкування зараз стало менш насиченим. Проте колишній президент не забуває про хрещеника, вітає його зі святами.

"Дзвонимо один одному, дізнаємося про здоров’я, життя, чи потрібна якась допомога. Я як обираю друзів, то на все життя ", — зазначив Іво Бобул.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про четверту дружину Іво Бобула. Ми дізналися, як вона виглядає і де вони познайомилися.