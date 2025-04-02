Пережил тяжелое ДТП и женат на "Миссис Украина-2019": как выглядит единственный сын Поплавского

Александр и его жена подарили артисту уже троих внуков

"Поющий ректор" Михаил Поплавский около 30 лет прожил в браке с женой Людмилой, которая родила ему сына. Александр считается единственным "официальным" наследником украинского артиста, хотя публичности старается избегать.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Александр Поплавский и что о нем известно. Мы узнали некоторые подробности его жизни.

Александр Поплавский — как выглядит единственный сын Михаила Поплавского

В открытом доступе информации о сыне украинского артиста не так уж много. Известно, что Александр родился в 1982 году и окончил Киевский университет культуры на факультете "менеджмент".

Михаил Поплавский вместе с сыном

В 2008 году, когда Александру было 26 лет, он попал в серьезную аварию и оказался в реанимации. Джип, в котором находился сын "поющего ректора" и еще один пассажир, врезался в столб. Причиной аварии стала превышенная скорость.

Сын Поплавского пережил тяжелое ДТП

Александр некоторое время лежал в одной из больниц Одессы, где произошло ДТП. Михаил Поплавский после инцидента отправился к сыну и находился рядом с ним.

Михаил Поплавский и его сын Александр

Будучи студентом Александр Поплавский познакомился в университете с девушкой Алиной, которая стала его женой. По профессии она менеджер гостинично-ресторанного бизнеса и кандидат культурологии. В 2019 году невестка украинского артиста стала победительницей конкурса красоты "Миссис Украина-2019".

Как выглядит сын Михаила Поплавского

В интервью программе "Светская жизнь" Алина Поплавская рассказала, что очень счастлива стать победительницей конкурса, потому что это было ее детской мечтой. Поддержку Алине на столь важном мероприятии оказывал тогда ее супруг Александр.

"Я сюда пришла не для того, чтобы быть невесткой Поплавского, а для того, чтобы быть Алиной Поплавской, женой замечательного моего мужа Александра и любящей мамой нашего замечательного сыночка", — заявила девушка.

Невестка Поплавского стала "Миссис Украина-2019"

Алина тогда подчеркнула, что избегает публичности и не является человеком телеэкранов. Вместе с мужем она занимается предпринимательством. На тот момент у них был один ресторан.

Свадьба Александра Поплавского

В ноябре 2024 года стало известно, что Михаил Поплавский стал в третий раз дедушкой. У Алины и Александра родился третий сын.

Михаил Поплавский с сыном, невесткой и внуком Егором

"Я очень счастлив, что у меня есть сын, выживший после аварии. Что есть внуки, и все парни. Уже три внука. Буквально три дня назад родился третий. Я очень благодарен Саше и Алине, все же три внука Поплавских", — поделился радостной новостью ректор.

Как выглядит Александр Поплавский и его семья

"Телеграф" писал ранее, как выглядит первая жена Михаила Поплавского. Женщина прожила с артистом полтора года в браке, а потом переключилась на свиней.