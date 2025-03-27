Прожила с ним 30 лет, но редко появлялась на публике: как выглядит бывшая жена Поплавского

Людмила подарила Поплавскому единственного "официального" сына

Легендарный 75-летний "поющий ректор" Михаил Поплавский, который в молодости носил густую шевелюру, был женат дважды. С первой женой артист прожил всего полтора года, а вот брак со второй продлился целых 30 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит вторая супруга Михаила Поплавского и как они познакомились. Мы узнали некоторые факты из жизни его бывшей возлюбленной Людмилы.

Как выглядит вторая экс-жена Поплавского и что о ней известно

Известный артист Михаил Поплавский с юности пользовался популярностью среди женщин, но в 24 года он связал себя узами брака с односельчанкой Людмилой Глибиевской. Но прожили они всего полтора года, поскольку Михаил захотел развивать карьеру и отправился на учебу в университет.

Михаил Поплавский вместе с первой женой

В начале 80-х годов он встретил свою вторую супругу, которую тоже зовут Людмила. И в браке с ней артист прожил около 30 лет. У пары родился сын Александр, который является единственным "официальным" наследником ректора Киевского национального университета культуры и искусств.

Михаил Поплавский со второй женой и сыном Александром

В открытом доступе информации о Людмиле Поплавской совсем немного. В СМИ пишут, что женщина работала в туристической сфере. С Михаилом Поплавским она познакомилась на дискотеке, Людмила тогда была студенткой библиотечного факультета, но детали их отношений неизвестны.

Михаил Поплавский встретил вторую жену на дискотеке

Со звездным супругом Людмила редко появлялась на публике, она избегала публичности, хотя в сети есть несколько их общих фотографий. А в 2009 году, спустя 30 лет брака, супруги развелись.

"Нас ничего не связывало, и мы расстались. Сегодня много мужчин и женщин мучаются друг с другом. Лучше развестись и быть счастливыми. Это моя позиция", – отметил Поплавский.

Михаил Поплавский прожил со второй женой 30 лет

По словам артиста, его вторая жена находится на пенсии и помогает сыну Александру с детьми. У Михаила Поплавского и Людмилы уже три внука.

Как выглядит бывшая жена Поплавского

"Телеграф" писал ранее, как выглядит первая жена Михаила Поплавского. Женщина прожила с артистом полтора года в браке, а потом переключилась на свиней.