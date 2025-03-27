Прожила с ним 30 лет, но редко появлялась на публике: как выглядит бывшая жена Поплавского
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Людмила подарила Поплавскому единственного "официального" сына
Легендарный 75-летний "поющий ректор" Михаил Поплавский, который в молодости носил густую шевелюру, был женат дважды. С первой женой артист прожил всего полтора года, а вот брак со второй продлился целых 30 лет.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит вторая супруга Михаила Поплавского и как они познакомились. Мы узнали некоторые факты из жизни его бывшей возлюбленной Людмилы.
Как выглядит вторая экс-жена Поплавского и что о ней известно
Известный артист Михаил Поплавский с юности пользовался популярностью среди женщин, но в 24 года он связал себя узами брака с односельчанкой Людмилой Глибиевской. Но прожили они всего полтора года, поскольку Михаил захотел развивать карьеру и отправился на учебу в университет.
В начале 80-х годов он встретил свою вторую супругу, которую тоже зовут Людмила. И в браке с ней артист прожил около 30 лет. У пары родился сын Александр, который является единственным "официальным" наследником ректора Киевского национального университета культуры и искусств.
В открытом доступе информации о Людмиле Поплавской совсем немного. В СМИ пишут, что женщина работала в туристической сфере. С Михаилом Поплавским она познакомилась на дискотеке, Людмила тогда была студенткой библиотечного факультета, но детали их отношений неизвестны.
Со звездным супругом Людмила редко появлялась на публике, она избегала публичности, хотя в сети есть несколько их общих фотографий. А в 2009 году, спустя 30 лет брака, супруги развелись.
"Нас ничего не связывало, и мы расстались. Сегодня много мужчин и женщин мучаются друг с другом. Лучше развестись и быть счастливыми. Это моя позиция", – отметил Поплавский.
По словам артиста, его вторая жена находится на пенсии и помогает сыну Александру с детьми. У Михаила Поплавского и Людмилы уже три внука.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит первая жена Михаила Поплавского. Женщина прожила с артистом полтора года в браке, а потом переключилась на свиней.