Прожила з ним 30 років, але рідко з’являлася на публіці: як виглядає колишня дружина Поплавського
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Людмила подарувала Поплавському єдиного "офіційного" сина
Легендарний 75-річний "співаючий ректор" Михайло Поплавський, який у молодості носив густу шевелюру, був одружений двічі. З першою дружиною артист прожив лише півтора року, а ось шлюб із другою жінкою тривав цілих 30 років.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає друга дружина Михайла Поплавського та як вони познайомилися. Ми дізналися деякі факти з життя його колишньої коханої Людмили.
Як виглядає друга ексдружина Поплавського і що про неї відомо
Відомий артист Михайло Поплавський з юності був популярним серед жінок, але у 24 роки він зв’язав себе узами шлюбу з односельчанкою Людмилою Глібієвською. Проте прожили вони лише півтора року, оскільки Михайло захотів розвивати кар’єру та вирушив на навчання до університету.
На початку 80-х років він зустрів свою другу дружину, яку теж звати Людмила. І у шлюбі з нею артист прожив близько 30 років. У пари народився син Олександр, який є єдиним "офіційним" спадкоємцем ректора Київського національного університету культури та мистецтв.
У відкритому доступі інформації про Людмилу Поплавську зовсім небагато. У ЗМІ пишуть, що жінка працювала у туристичній сфері. З Михайлом Поплавським вона познайомилася на дискотеці, Людмила тоді була студенткою бібліотечного факультету, але деталі їхніх стосунків невідомі.
Зі зірковим чоловіком Людмила рідко з’являлася на публіці, вона уникала публічності, хоча в мережі є кілька їхніх спільних фотографій. А у 2009 році, після 30 років шлюбу, подружжя розлучилося.
"Нас нічого не пов’язувало, і ми розлучилися. Сьогодні багато чоловіків і жінок мучаться один з одним. Краще розлучитися та бути щасливими. Це моя позиція", — зазначив Поплавський.
За словами артиста, його друга дружина перебуває на пенсії та допомагає сину Олександру з дітьми. У Михайла Поплавського та Людмили вже три онуки.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає перша дружина Михайла Поплавського. Жінка прожила з артистом півтора року у шлюбі, а потім переключилася на свиней.