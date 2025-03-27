Прожила з ним 30 років, але рідко з’являлася на публіці: як виглядає колишня дружина Поплавського

Людмила подарувала Поплавському єдиного "офіційного" сина

Легендарний 75-річний "співаючий ректор" Михайло Поплавський, який у молодості носив густу шевелюру, був одружений двічі. З першою дружиною артист прожив лише півтора року, а ось шлюб із другою жінкою тривав цілих 30 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає друга дружина Михайла Поплавського та як вони познайомилися. Ми дізналися деякі факти з життя його колишньої коханої Людмили.

Як виглядає друга ексдружина Поплавського і що про неї відомо

Відомий артист Михайло Поплавський з юності був популярним серед жінок, але у 24 роки він зв’язав себе узами шлюбу з односельчанкою Людмилою Глібієвською. Проте прожили вони лише півтора року, оскільки Михайло захотів розвивати кар’єру та вирушив на навчання до університету.

Михайло Поплавський разом із першою дружиною

На початку 80-х років він зустрів свою другу дружину, яку теж звати Людмила. І у шлюбі з нею артист прожив близько 30 років. У пари народився син Олександр, який є єдиним "офіційним" спадкоємцем ректора Київського національного університету культури та мистецтв.

Михайло Поплавський з другою дружиною та сином Олександром

У відкритому доступі інформації про Людмилу Поплавську зовсім небагато. У ЗМІ пишуть, що жінка працювала у туристичній сфері. З Михайлом Поплавським вона познайомилася на дискотеці, Людмила тоді була студенткою бібліотечного факультету, але деталі їхніх стосунків невідомі.

Михайло Поплавський зустрів другу дружину на дискотеці

Зі зірковим чоловіком Людмила рідко з’являлася на публіці, вона уникала публічності, хоча в мережі є кілька їхніх спільних фотографій. А у 2009 році, після 30 років шлюбу, подружжя розлучилося.

"Нас нічого не пов’язувало, і ми розлучилися. Сьогодні багато чоловіків і жінок мучаться один з одним. Краще розлучитися та бути щасливими. Це моя позиція", — зазначив Поплавський.

Михайло Поплавський прожив із другою дружиною 30 років

За словами артиста, його друга дружина перебуває на пенсії та допомагає сину Олександру з дітьми. У Михайла Поплавського та Людмили вже три онуки.

Який вигляд має колишня дружина Поплавського

"Телеграф" писав раніше, як виглядає перша дружина Михайла Поплавського. Жінка прожила з артистом півтора року у шлюбі, а потім переключилася на свиней.