Получили в наследство ценные вещи и коттедж: как выглядят и чем занимаются дети большого друга Украины Кикабидзе

Известный актер прожил в браке более 55 лет

У популярного грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе, который ушел из жизни в 2023 году, остался родной сын и приемная дочь. Наследники звезды фильма "Мимино", который был большим другом Украины, уже взрослые и обзавелись собственными семьями.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядят дети Вахтанга Кикабидзе и чем занимаются. Мы узнали некоторые факты их биографии.

Что известно о личной жизни актера Вахтанга Кикабидзе

Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе всегда пользовался популярностью у женщин, а в 1965 году он женился на приме-балерине Тбилисского академического оперного театра Ирине Кебадзе. С возлюбленной он прожил в браке более 55 лет и оставался ей верен.

Вахтанг Кикабидзе вместе с женой Ириной

После замужества она оставила карьеру и полностью посвятила себя семье. От предыдущего брака Ирина воспитывала дочь Марину, которую Кикабидзе воспитал как родную. А в 1966 году в семье родился сын Константин.

Вахтанг Кикабидзе прожил в браке более 55 лет

Как выглядит приемная дочь Вахтанга Кикабидзе

Марина Сагарадзе родилась 25 июня 1956 года в Тбилиси, ее мама была примой-балериной местного оперного театра, а отец — Гурам Сагарадзе играл в Театре имени Шота Руставели и снимался в фильмах.

Приемная дочь Вахтанга Кикабидзе в детстве

Повзрослев Марина также решила связать жизнь с актерской карьерой, поскольку выросла за кулисами театральной сцены и на съемочных площадках. С отчимом у нее сложились хорошие отношения и она гордилась его талантом.

Высшее образование Марина получила в Москве, а затем отучилась в грузинском вузе. В 20-летнем возрасте девушка дебютировал в кино "Пожар, любовь и Помпиеро", а также работала в труппе Театр имени Шота Руставели. Позже Марина устроилась преподавать в вуз и посвятила работе со студентами целое десятилетие.

Вахтанг Кикабидзе вместе с дочерью, сыном и внуком

В 19 лет Марина вышла замуж за журналиста Мамуку Арешидзе и родила ему сына Георгия. Внук Кикабидзе получил образование в Австрии, Великобритании и Канаде, затем устроился работать в азербайджанскую нефтяную компанию. Но вскоре Марина развелась с мужем.

Дочь Вахтанга Кикабидзе

Как выглядит единственный сын Вахтанга Кикабидзе

Легендарный актер назвал сына Константином в честь отца, пропавшего на войне. С детства он рос спокойным мальчиком и даже испытывал неловкость в школе из-за популярности отца.

Вахтанг Кикабидзе с женой и сыном

Константин Вахтангович никогда не мечтал стать актером, изначально он планировал быть музыкантом, но не смог достичь успеха в этой сфере. Тогда у Константина проснулся художественный талант.

Сын Кикабидзе окончил Академию художеств, несколько лет проработал по контракту в Москве в посольстве Грузии, а затем уехал на ПМЖ в Торонто (Канада).

Вахтанг Кикабидзе с сыном (справа) и внуком

За океаном Константин открыл свою пекарню и занимается творчеством. Мужчина женат и у него родилось двое детей: Вахтанг и Иоанн. Сын актера ведет закрытый образ жизни, поэтому о нем и его наследникам мало что известно.

Вахтанг Кикабидзе с внуками

После смерти звезды "Мимино" Вахтанга Кикабидзе в 2023 году дети унаследовали его имущество. Известно, что актер владел трехэтажным коттеджем в одном из лучших районов Тбилиси. Его крыша выполнена как купол греческого храма.

Также известно, что Вахтанг Кикабидзе происходил из дворянства по материнской линии. Речь идет о династии Багратиони. И бабушка, по некоторым данным, оставила ему в наследство сокровища — ценные вещи рода. Все должно было перейти его детям в наследство, но как они его поделили — неизвестно.

Семья актера Вахтанга Кикабидзе

"Телеграф" писал ранее, что известно о детях погибшей звезды "Бригады" Андрея Панина. Дочь от него отказалась, а младший сын растет его копией.