Дочь от него отказалась, а сын растет его копией: что известно о детях погибшей звезды "Бригады" Панина

Российский актер в браке был дважды

Известный российский актер, звезда сериала "Бригада" Андрей Панин погиб ровно 12 лет назад при загадочных обстоятельствах. В браке он был дважды и у него родилось трое детей, правда с дочерью общение он не поддерживал.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят наследники известного актера Андрея Панина и что о них известно. Мы узнали некоторые подробности.

Что известно о личной жизни Андрея Панина

Впервые актер Андрей Панин женился в 20 лет на студентке экономического факультета кемеровского вуза Татьяне Французовой. Родители девушки не одобряли ее брак, поскольку у Андрея на тот момент не было ни престижной работы, ни денег, ни своего жилья. Но Татьяна его искренне любила и готова была пройти с ним через трудности.

Андрей Панин с первой женой Татьяной

После свадьбы у пары родилась дочь Надежда, но забота о ребенке легла на плечи бабушки и дедушки, поскольку Андрей начал строить актерскую карьеру, и Татьяна была занята работой.

Дочь Андрея Панина

Вскоре супруги переехали в Москву, но там их брак окончательно треснул. Татьяна съехала от мужа к родителям, а затем вместе с дочерью эмигрировала в США.

В 2006 году Андрей Панин снова женился. Его избранницей стала актриса Надежда Рогожкина, которая была младше его на 12 лет. Еще до официального бракосочетания актриса подарила Панину сына Александра, а через семь лет у них родился второй сын, которого назвали Петр.

Андрея Панин со второй женой Надеждой

6 марта 2013 года звезду "Бригады" нашли мертвым в собственной квартире. Предварительной причиной смерти называли потерю крови вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы.

Дочь Надежда

Единственная дочь Андрея Панина осталась жить в США, где получила престижное образование. Актер пытался восстановить с ней общение, но Надежда этого не хотела, за годы разлуки он стал для нее чужим человеком. Когда Надежда получала паспорт, то взяла его на фамилию матери — Французова. Статус отца в России ее не интересовал, хотя сам Андрей признавался, что переживает о том, что дочь вычеркнула его из жизни.

Дочь Панина отказалась от его фамилии

Сын Александр

Старшему наследнику Андрея Панина в этом году исполнится 24 года и он решил пойти по стопам звездного отца. В 2021 году Александр снялся в киноленте "Недетский дом", и этот опыт пришелся ему по душе, поэтому он готов принимать другие предложения от режиссеров.

Старший сын Панина пошел по его стопам

Сын Петр

Младшему сына Панина в этом году исполнится 17 лет и его, как и старшего брата, старались оградить от лишнего внимания. Ему было всего пять лет, когда актер ушел из жизни, и эта утрата стала для него болезненной.

Петр заканчивает обычную школу, но с выбором профессии еще не определился. В сети пишут, что он растет настоящей копией своего звездного отца, хотя рыжую шевелюру он унаследовал от матери.

Вдова Панина вместе с сыновьями

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