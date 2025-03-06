Дочка від нього відмовилася, а син росте його копією: що відомо про дітей загиблої зірки "Бригади" Паніна

Російський актор у шлюбі був двічі

Відомий російський актор, зірка серіалу "Бригада" Андрій Панін загинув рівно 12 років тому за загадкових обставин. У шлюбі він був двічі й в нього народилося троє дітей, правда з дочкою він спілкування не підтримував.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають спадкоємці відомого актора Андрія Паніна та що про них відомо. Ми дізналися деякі подробиці.

Що відомо про особисте життя Андрія Паніна

Вперше актор Андрій Панін одружився у 20 років зі студенткою економічного факультету кемерівського вуза Тетяною Французовою. Батьки дівчини не схвалювали її шлюбу, оскільки в Андрія на той момент не було ні престижної роботи, ні грошей, ні свого житла. Але Тетяна його щиро кохала і готова була пройти з ним через труднощі.

Андрій Панін із першою дружиною Тетяною

Після весілля у пари народилася дочка Надія, але турбота про дитину лягла на плечі бабусі та дідуся, оскільки Андрій почав будувати акторську кар’єру, і Тетяна була зайнята роботою.

Дочка Андрія Паніна

Незабаром подружжя переїхало до Москви, але там їхній шлюб остаточно тріснув. Тетяна з’їхала від чоловіка до батьків, а потім разом із дочкою емігрувала до США.

У 2006 році Андрій Панін знову одружився. Його обраницею стала актриса Надія Рогожкіна, яка була молодшою за нього на 12 років. Ще до офіційного одруження акторка подарувала Паніну сина Олександра, а через сім років у них народився другий син, якого назвали Петро.

Андрія Панін з другою дружиною Надією

6 березня 2013 року зірку "Бригади" знайшли мертвим у власній квартирі. Попередньою причиною смерті називали втрату крові внаслідок тяжкої черепно-мозкової травми.

Дочка Надія

Єдина дочка Андрія Паніна залишилася жити у США, де здобула престижну освіту. Актор намагався відновити з нею спілкування, але Надія цього не хотіла, за роки розлуки він став для неї чужою людиною. Коли Надія отримувала паспорт, то взяла його на прізвище матері — Французова. Статус батька в Росії її не цікавив, хоча сам Андрій зізнавався, що переймається тим, що дочка викреслила його з життя.

Дочка Паніна відмовилася від його прізвища

Син Олександр

Старшому спадкоємцю Андрія Паніна цього року виповниться 24 роки й він вирішив піти стопами зіркового батька. У 2021 році Олександр знявся у кінострічці "Недитячий дім", і цей досвід припав йому до душі, тому він готовий приймати інші пропозиції від режисерів.

Старший син Паніна пішов його стопами

Син Петро

Молодшому синові Паніна цього року виповниться 17 років і його, як і старшого брата, намагалися захистити від зайвої уваги. Йому було лише п’ять років, коли актор пішов із життя, і ця втрата стала для нього болісною.

Петро закінчує звичайну школу, але з вибором професії не визначився. У мережі пишуть, що він росте справжньою копією свого зіркового батька, хоча руду шевелюру він успадкував від матері.

Вдова Паніна разом із синами

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