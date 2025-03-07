Отримали у спадок цінні речі та котедж: як виглядають та чим займаються діти великого друга України Кікабідзе

Відомий актор прожив у шлюбі понад 55 років

У популярного грузинського співака та актора Вахтанга Кікабідзе, який пішов із життя у 2023 році, залишився рідний син та названа дочка. Спадкоємці зірки фільму "Міміно", який був великим другом України, вже дорослі та мають власні сім’ї.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядають діти Вахтанга Кікабідзе та чим займаються. Ми дізналися деякі факти їхньої біографії.

Що відомо про особисте життя актора Вахтанга Кікабідзе

Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе завжди був популярним серед жінок, а у 1965 році він одружився з примою-балериною Тбіліського академічного оперного театру Іриною Кебадзе. З коханою він прожив у шлюбі понад 55 років і залишався їй вірним.

Вахтанг Кікабідзе разом із дружиною Іриною

Після заміжжя вона залишила кар’єру та повністю присвятила себе родині. Від попереднього шлюбу в Ірини є донька Марина, яку Кікабідзе виховав як рідну. А у 1966 році в сім’ї народився син Костянтин.

Вахтанг Кікабідзе прожив у шлюбі понад 55 років

Як виглядає названа дочка Вахтанга Кікабідзе

Марина Сагарадзе народилася 25 червня 1956 року в Тбілісі, її мама була примою-балериною місцевого оперного театру, а батько — Гурам Сагарадзе грав у Театрі імені Шота Руставелі та знімався у фільмах.

Названа дочка Вахтанга Кікабідзе у дитинстві

Подорослішавши Марина також вирішила пов’язати життя з акторською кар’єрою, оскільки виросла за лаштунками театральної сцени та на знімальних майданчиках. З вітчимом у неї склалися добрі стосунки, і вона пишалася його талантом.

Вищу освіту Марина здобула у Москві, а потім відучилася у грузинському виші. У 20-річному віці дівчина дебютувала в кіно "Пожежа, кохання та Помпієро", а також працювала в трупі Театр імені Шота Руставелі. Пізніше Марина влаштувалася викладати до ВНЗ та присвятила роботі зі студентами ціле десятиліття.

Вахтанг Кікабідзе разом із дочкою, сином та онуком

У 19 років Марина вийшла заміж за журналіста Мамуку Арешідзе та народила йому сина Георгія. Онук Кікабідзе здобув освіту в Австрії, Великій Британії та Канаді, потім влаштувався працювати в азербайджанську нафтову компанію. Але невдовзі Марина розлучилася з чоловіком.

Дочка Вахтанга Кікабідзе

Який виглядає єдиний син Вахтанга Кікабідзе

Легендарний актор назвав сина Костянтином на честь батька, який зник на війні. З дитинства він ріс спокійним хлопчиком і навіть відчував незручність у школі через популярність батька.

Вахтанг Кікабідзе з дружиною та сином

Костянтин Вахтангович ніколи не мріяв стати актором, спочатку він планував бути музикантом, але не зміг досягти успіху у цій сфері. Тоді у Костянтина прокинувся художній талант.

Син Кікабідзе закінчив Академію мистецтв, кілька років пропрацював за контрактом у Москві в посольстві Грузії, а потім виїхав на ПМП у Торонто (Канада).

Вахтанг Кікабідзе із сином (праворуч) та онуком

За океаном Костянтин відкрив свою пекарню та займається творчістю. Чоловік одружений і в нього народилося двоє дітей: Вахтанг та Іоанн. Син актора веде закритий спосіб життя, тому про нього та його спадкоємців мало що відомо.

Вахтанг Кікабідзе з онуками

Після смерті зірки "Міміно" Вахтанга Кікабідзе у 2023 році діти успадкували його майно. Відомо, що актор володів триповерховим котеджем в одному з найкращих районів Тбілісі. Його дах виконаний як купол грецького храму.

Також відомо, що Вахтанг Кікабідзе походив із дворянського роду по материнській лінії. Йдеться про династію Багратіоні. І бабуся, за деякими даними, залишила йому у спадок скарби — цінні родові речі. Все мало перейти його дітям у спадок, але як вони його поділили — невідомо.

Сім’я актора Вахтанга Кікабідзе

"Телеграф" писав раніше, що відомо про дітей загиблої зірки "Бригади" Андрія Паніна. Дочка від нього відмовилася, а молодший син росте копією.