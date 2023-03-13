Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про події у банківському секторі США

У неділю, 12 березня, Управління фінансових послуг штату Нью-Йорку, вивело з ринку Signature Bank, передавши його до Федерального управління зі страхування вкладів (FDIC).

Банк був однією з найбільших фінансових установ, яка обслуговувала клієнтів з крипторинку (крипто-, блокчейн-компанії, емітентів токенів, біржі та інші криптостартапи), відкриваючи для них рахунки та приймаючи кошти на депозити. Як і збанкрутілий у п’ятницю SVB, банк швидко зростав останні 3-4 роки, користаючись хвилею попутного фінансового вітру для всього технологічного сектору. На початок минулого року чверть депозитів розміщених у банку було пов’язано із крипторинком.

Закриття Signature стало третім найбільшим банкрутством банку в історії США (після SVB та Washington mutual bank у 2008 році). На кінець 2022 банк займав 30-е місце за активами (110 млрд дол.), депозити складали 89 млрд дол., 90% з яких не були застраховані у FDIC.

Фінансові оглядачі вказують на високу швидкість відпливу коштів з банків, пов’язаних із технологічним сектором, і ризики розгортання кризи довіри на цьому сегменті ринку, що може поширитись далі. Хоча ціна акцій Signature впала у 2022 році, його фінансовий стан погіршився буквально за декілька днів на фоні новин із SVB.

Все це змусило органи фінансової влади США (ФРС, Казначейство, Управління зі страхування вкладів) визнати, що ситуація останніх днів несе системний ризик для усієї фінансової системи, і швидко вдатись до екстраординарних кроків для її стабілізації.

Зокрема, було оголошено, що страховка FDIC розповсюджується на всі депозити у SVB та Signature незалежно від розміру (за загальним правилом страхуються тільки вклади до 250 тис. дол.). Банки, які стикаються із різким відтоком депозитів та втратою ліквідності, можуть розраховувати на швидке рефінансування строком на 1 рік у рамках нової програми обсягом до 25 млрд дол.

Цією програмою вже скористався інший потенційний проблемний банк — First republican bank (№ 14 за активами, 213 млрд дол.), який залучив екстрене додаткове фінансування як з ринку, так і від ФРС.

Швидка реакція регуляторів у США має вгамувати паніку і розгортання ефекту доміно на ринку, але пом’якшення наглядових вимог до проблемних банків і зняття лімітів на застраховані внески збанкрутілих банків, при цьому ще і заднім числом, несе суттєві моральні ризики, коли банки більше покладатимуться на страховку від держави, ніж на розважливе управління коштами клієнтів. Ті ж кредити рефінансування надаються під заставу високоякісних цінних паперів, в тому числі забезпечених нерухомістю, за їхньою номінальною вартістю. Це може бути ризиком у разі, якщо ринкова вартість таких паперів є меншою за номінальну.

У будь-якому випадку ФРС зараз буде поставлена перед непростою дилемою – продовжувати підвищувати процентну ставку для боротьби з інфляцією, що серед іншого і призвело до загострення проблем у частини банків через подорожчання залучення капіталу та відплив коштів із ризикових технологічних секторів, та стримати при цьому поширення фінансового ризику. Продовжуємо спостерігати за розвитком подій у банківському секторі США, що багато в чому визначатимуть перспективи глобальних фінансових ринків у 2023 році.