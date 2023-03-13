Глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал о событиях в банковском секторе США

В воскресенье, 12 марта, Управление финансовых услуг штата Нью-Йорка вывело с рынка Signature Bank, передав его в Федеральное управление по страхованию вкладов (FDIC).

Банк был одним из крупнейших финансовых учреждений, обслуживавших клиентов крипторынка (крипто-, блокчейн-компании, эмитентов токенов, биржи и другие криптостартапы), открывая для них счета и принимая средства на депозиты. Как и обанкротившийся в пятницу SVB, банк быстро рос последние 3-4 года, пользуясь волной попутного финансового ветра для всего технологического сектора. На начало прошлого года четверть депозитов, размещенных в банке, была связана с крипторынком.

Закрытие Signature стало третьим крупнейшим банкротством банка в истории США (после SVB и Washington mutual bank в 2008 году). На конец 2022 года банк занимал 30-е место по активам (110 млрд долл.), депозиты составляли 89 млрд долл., 90% из которых не были застрахованы в FDIC.

Финансовые обозреватели указывают на высокую скорость утечки средств из банков, связанных с технологическим сектором, и риски развертывания кризиса доверия на этом сегменте рынка, что может распространиться дальше. Хотя цена акций Signature упала в 2022 году, его финансовое состояние ухудшилось буквально через несколько дней на фоне новостей из SVB.

Все это заставило органы финансовой власти США (ФРС, Казначейство, Управление по страхованию вкладов) признать, что ситуация последних дней несет системный риск для всей финансовой системы, и быстро прибегнуть к экстраординарным шагам по ее стабилизации.

В частности, было объявлено, что страховка FDIC распространяется на все депозиты в SVB и Signature вне зависимости от размера (по общему правилу страхуются только вклады до 250 тыс. долл.). Банки, сталкивающиеся с резким оттоком депозитов и потерей ликвидности, могут рассчитывать на скорейшее рефинансирование сроком на 1 год в рамках новой программы объемом до 25 млрд дол.

Этой программой уже воспользовался другой потенциальный проблемный банк — First republican bank (№ 14 по активам, 213 млрд долл.), привлекавший экстренное дополнительное финансирование как с рынка, так и от ФРС.

Быстрая реакция регуляторов в США должна унять панику и развертывание эффекта домино на рынке, но смягчение надзорных требований к проблемным банкам и снятие лимитов на застрахованные взносы обанкротившихся банков, при этом еще и задним числом, несет существенные моральные риски, когда банки будут больше полагаться на страховку от государства, чем на расчетливое управление средствами клиентов. Те же кредиты рефинансирования предоставляются под залог качественных ценных бумаг, в том числе обеспеченных недвижимостью, по их номинальной стоимости. Это может быть риском в случае, если рыночная стоимость таких бумаг меньше номинальной.

В любом случае ФРС сейчас будет поставлена перед непростой дилеммой – продолжать повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией, что среди прочего и привело к обострению проблем у части банков из-за удорожания привлечения капитала и утечки средств из рисковых технологических секторов, и сдержать при этом распространение финансового риска. Продолжаем наблюдать развитие событий в банковском секторе США, что во многом будут определять перспективы глобальных финансовых рынков в 2023 году.