Крупнейший банк Кремниевой долины в США лопнул (и не только он). Бояться ли кризиса, как в 2008-м

Банк был основным для технических компаний в Кремниевой долине в США

В течение последних дней основное внимание мира приковано к краху американского Silicon Valley Bank. Несмотря на свою небольшую популярность, он был основным для технических компаний в Кремниевой долине и работал со стартапами.

После него сразу неожиданно закрылись Signature Bank и Silvergate (банки для криптокомпаний). Сразу три банкротства подряд в США — это редкое явление, которое вызвало панику по поводу возможности наступления нового финансового кризиса.

Чего не стоит говорить, если ты — директор банка

Silicon Valley Bank входил в двадцатку крупнейших и лучших в США банков. Он работал сугубо со стартапами Кремниевой долины, в частности, выдавал кредиты для технологических бизнесов, многие IT-компании имели там свои счета, они после краха остались временно заблокированными.

Испытания для Silicon Valley Bank начались во время пандемии коронавируса. Во время пандемии технологические компании получали сумасшедшие прибыли, часть из которых они вкладывали в банк Кремниевой долины. Тогда на счетах банка появилась невероятно большая сумма денег, которую нужно было куда-то инвестировать.

Выбор пал на облигации правительства США, но риск себя не оправдал — невысокие процентные ставки выросли, а куча активов оказалась заложена под низкий процент. Пока банку не нужно продавать активы, "удерживаемые до погашения", чтобы удовлетворить запросы на снятие средств, проблем нет. Но если банку приходится продавать облигации с убытком, то все становится сложнее", объясняет The New York Times.

И началось. В середине прошлой недели Moody’s направила тревожную новость финансовой группе SVB, мол, готовится снизить кредитный рейтинг банка, передает Reuters.

После этого SVB заявил, что пытается привлечь 2,25 млрд долларов, чтобы покрыть убытки, вызванные продажей облигаций. Именно эта новость заставила инвесторов и клиентов покинуть банк. Попытка успокоить инвесторов провалилась.

Компания не была неплатежеспособной или даже близкой к неплатежеспособности, по крайней мере, до тех пор, пока клиенты не начали бросаться на выход.

Банкротство и реакция правительств

Клиенты ринулись забирать свои деньги, соответственно, у банка средства кончились. В ситуацию вмешался регулятор, Федеральная корпорация по страхованию вкладов. Она объявила, что закрывает SVB и застрахованные вкладчики получают доступ к своим средствам не позднее 13 марта.

Президент США Джо Байден заявил, что "американский народ и американский бизнес могут быть уверены в том, что их банковские счета будут целыми и безопасными". Байден пообещал, что все вкладчики получат свои депозиты.

Принятие мер включают:

гарантирование вкладов в обоих банках;

Создание нового механизма для предоставления банкам доступа в чрезвычайные фонды;

Упрощение для банков способности брать кредиты у Федеральной резервной системы в чрезвычайных ситуациях.

Миллиардер Илон Маск заявил, что может выкупить Silicon Valley Bank и сделать из него цифровой банк.

Банк HSBC купил британское подразделение Silicon Valley Bank за один фунт, чтобы спасти кредитора стартапов в Великобритании.

Но глобальный обвал акций продолжился 13 марта, что привело к худшему двухдневному падению с начала войны посея против Украины в феврале 2022 года. Акции HSBC снизились на 3,8%.

Паника на стоковых рынках

Акции американских банков резко пошли вниз после выступления президента США Джо Байдена, посвященного ситуации в американской банковской системе после крушения банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Акции банков сильно падают и в ЕС: Credit Suisse –14%, UniCredit –9%, Deutsche bank и Raiffaisen – на 7%, KbW – 12%, Sabadell –10%, Santander –8%.

Нужно ли паниковать

Несмотря на первоначальную панику на Уолл-Стрит из-за краха SVB, аналитики считают, крах банка вряд ли повлечет за собой эффект домино, охватившего банковскую сферу во время финансового кризиса 2008 года, передает CNN.

Но меньшие банки, непропорционально привязанные к таким отраслям, как технологии и криптовалюты, могут оказаться в неприятных ситуациях, считает Эд Моя, старший рыночный аналитик Oanda.

"Каждый на Уолл-Стрит знал, что кампания по повышению процентных ставок в конце концов что-нибудь сломает, и сейчас это уничтожает небольшие банки ", — сказал Моя.

Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics в Северной Америке, заявил, что власти США "действовали агрессивно, чтобы предотвратить развитие распространения".

"Рационально этого должно быть достаточно, чтобы остановить любое распространение инфекции и уничтожить больше банков, что может произойти мгновенно в эпоху цифровых технологий. Но зараза всегда была больше из-за иррационального страха, поэтому мы хотим подчеркнуть, что существует нет гарантии, что это сработает", — добавил он.

Как сообщал Телеграф, стартап украинки из США привлек 5 млн долларов.