Восстановление экономики важнее: в Херсонской области на месяц отменяют "сухой закон"

Под запретом остается продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов

Несмотря на то, что потребление алкоголя в чрезмерных количествах может привести к ужасающим последствиям, продажа напитков с определенным содержанием спирта оказывает положительный эффект на экономику региона. Видимо, именно из таких соображений власти Херсонской области решили на месяц отменить "сухой закон".

Об этом написал в социальной сети глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook.

"Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц отменить "сухой закон" и помочь восстановлению экономики региона. С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 до 15:00. Военным и работникам правоохранительных органов — под запретом", — уточнил глава областной военной администрации.

Также Прокудин назвал отвратительными манипуляции чиновников, "зная о принятом решении, начали оживленное обсуждение этой тематики ради собственных рейтингов".

Как известно, в Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя 14 ноября 2022, после деоккупации правобережной части Херсонщины.

Напомним, что, несмотря на разрешение на продажу алкоголя, покупатели Херсонщины, вероятно, предстанут перед удорожанием ряда продуктов питания. Впрочем, на Юге этому, вероятно, можно будет найти решение.