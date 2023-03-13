Відновлення економіки важливіше: на Херсонщині на місяць скасовують "сухий закон"

Під забороною залишається продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів

Незважаючи на те, що споживання алкоголю в надмірних кількостях може призводити до жахливих наслідків, продаж напоїв з певним вмістом спирту має позитивний ефект на економіку регіону. Певно, саме з таких міркувань влада Херсонської області вирішила на місяць скасувати "сухий закон".

Про це написав у соціальній мережі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook.

"Рада оборони Херсонської області прийняла рішення на один місяць скасувати "сухий закон" і допомогти відновленню економіки регіону. З 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00. Продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів – під забороною", — уточнив очільник обласної військової адміністрації.

Також Прокудін назвав огидними маніпуляції чиновників, які, "знаючи про прийняте рішення, почали жваве обговорення цієї тематики заради власних рейтингів".

Як відомо, у Херсоні заборонили продаж і виготовлення алкоголю 14 листопада 2022 року, після деокупації правобережної частини Херсонщини.

Нагадаємо, що, незважаючи на дозвіл на продажу алкоголю, покупці Херсонщини, певно, постануть перед подорожчанням низки продуктів харчування. Втім, на Півдні цьому, певно, можна буде дати раду.