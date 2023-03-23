Популярный в Украине банк признали международным спонсором войны: подробности от НАПК

Raiffeisen Bank подыгрывает российской пропаганде и придумал льготную систему для оккупантов

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International внесена в перечень международных спонсоров войны. Причиной стала работа в россии после начала полномасштабной войны в Украине и признание террористических "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). На сегодняшний день один из крупнейших австрийский банков работает в 14 странах Центральной и Восточной Европы, обслуживая 17,2 миллиона клиентов, в том числе и россиян.

В Москве "Райффайзен Банк" работает с 1996 года и является важным для российской экономики, так как входит в список системно значимых финучреждений страны-агрессора. Это один из немногих европейских банков, который не только продолжает работать в россии, но и на 200% воспользовался санкциями, вытеснив конкурентов с рынка. Raiffeisen позволяет российским субъектам хозяйствования проводить операции в иностранной валюте, получая огромные доходы, которые после идут в бюджет страны-агрессора в качестве налогов.

Только в третьем квартале 2022 года "Райффайзен Банк" установил новый рекорд чистой прибыли — 790 млн. Евро, что почти в четыре раза больше прошлогодних результатов. На российскую дочернюю компанию пришлось 70% чистой прибыли всей группы. Увеличились и поступления в госбюджет россии — в 4,8 раз больше, чем в 2021 году. Эта стоимость равна 95 ракетам "Калибр", которые уничтожают Украину.

Что касается террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", то Raiffeisen не только официально признает их существование через свое российское представительство, но и содействует российским оккупантам. Им предоставляются кредитные каникулы и льготные кредиты. А войну в Украине банк называет "СВО", чем подыгрывает пропаганде Кремля.

"Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса для принятия решений по выходу банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка россии, конкурируя за увеличение кредитного портфеля. Таким образом, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в россии означают прямую поддержку и спонсирование терроризма", — заявили в НАПК.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что компания Procter&Gamble спонсирует войну в Украине. Организация сократила перечень товарой на российском рынке, но полностью работать там не прекратила.