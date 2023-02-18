Разделения Украины по "корейскому сценарию" не будет: эксперт объяснил, в чем неправы Медведчук и Ко

Эксперт объяснил, что не так с планами россиян по разделению Украины

В кремле не смогли добиться захвата Украины, а потому теперь размышляют об идее раздела страны по корейскому сценарию с привлечением бывшего нардепа Виктора Медведчука, которого недавно лишили гражданства, однако эта затея обречена на провал.

Как объяснил "Телеграфу" эксперт Украинского Института Будущего Игорь Попов, подобный сценарий в Украине реализовать будет невозможно, поскольку есть принципиальные различия.

Он напомнил, что в 1953 году для завершения войны в Корее была проведена демаркационная линия по 38-й параллели и тем самым страна была разделена на Южную и Северную.

При этом эксперт подчеркнул, что в Корее с обеих сторон воевали корейцы, хотя их и поддерживали иностранные партнеры.

"В нашем случае речь идет о внешней агрессии — украинцы воюют на одной стороне против общего врага", — добавил Попов.

Больше о попытках кремля разделить нашу страну читайте в материале: "Корейский сценарий" не пройдет: почему путину и его куму не удастся разделить Украину.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что россияне специально наносят удары по гражданским объектам, чтобы запугать украинцев и разделить их.