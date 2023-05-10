Де у Києві сходити в туалет, або що не так з громадськими вбиральнями

"Телеграф" дізнавався, що відбувається з клозетами у столиці під час війни

У Києві з потеплінням знову актуалізувалася одвічна проблема для містян і гостей столиці. А саме — певний дефіцит громадських чи комерційних вбиралень у багатомільйонному місті.

Отже, деякі громадяни змушені або терпіти, або шукати місця для справляння потреб, де прийдеться. Якщо це відбувається на вулицях чи у зелених зонах, це вже буде порушенням (за що громадянам загрожує адмінштраф чи як мінімум моральний нагоняй від очевидців). При цьому деякі офіційні так би мовити вбиральні, як мінімум, морально застарілі. Європейським комфортом там і не пахне.

"Телеграф" розбирався, що відбувається з громадськими клозетами у Києві під час воєнного стану.

Київ пульсує, проблеми лишаються ті ж самі

Станом на 1 травня 2023 року, у Києві вже мешкає понад 3,6 мільйона людей. Ця кількість майже повернулась до позначки перед 24 лютого 2022 р. (3,9 млн людей). Про це в етері "Еспресо" заявив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

"Найголовніший позитив в тому, що економічна активність збільшується. Більше починає працювати бізнесу, більше — сфера обслуговування. Ми всі розуміємо, що це потрібно, щоб у нас були податки, які нам необхідно витрачати, насамперед на нашу національну безпеку", — зазначав радник столичного градоначальника.

Разом з тим, за даними КМДА, з початку вторгнення росії у столиці офіційно зареєструвалися 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Природно, що разом з активністю міста, у містян і гостей столиці є і певні потреби (насамперед фізіологічні), які теж нікуди не діваються. Відтак навантаження на інфраструктуру (і вбиральні як її складову) знову повернулась на довоєнний рівень.

Де працюють комунальні вбиральні і скільки їх

Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури на запит "Телеграфу", біля окремих станцій метро діють вбиральні. Є туалети й у самому метрополітені, але там не все так просто. Нагадаємо, минулого року метро перевезло офіційно 162 млн пасажирів (до повномасштабної війни цей показник сягав 500 млн). Столична підземка була і є у місті ключовою транспортною артерією та багатолюдним громадським об'єктом.

"На рівні платформи підземних станцій метрополітену передбачено розміщення санітарних вузлів цивільного захисту. Вони призначені для користування населенням під час укриття на цих станціях у разі виникнення надзвичайних ситуацій та в особливий період. За умови припинення руху електропоїздів на лінії під час укриття населення на підземних станціях, доступ для населення до санітарних вузлів цивільного захисту вільний. Під час укриття населення в період руху електропоїздів, прохід людей до санітарних вузлів, що розміщені за торцевими хвіртками, здійснюється в супроводі представників чергового персоналу станції, оскільки містки, якими здійснюється прохід до санвузлів на більшості станцій, є місцями стислого габариту і небезпечні в період руху поїздів", — говориться в повідомленні.

Як пояснив "Телеграфу" заступник директора Департаменту Валентин Кульбако, існуючі станції метрополітену проєктувалися та будувалися у різні роки згідно з державними будівельними нормами метрополітенів, діючими на той час, якими не було передбачено облаштування станцій метрополітену громадськими туалетами. "Наявні на станціях туалети призначені виключно для обслуговуючого персоналу та розташовані у комплексі виробничих приміщень станцій, доступ до яких стороннім особам заборонено", — додав він.

Разом з тим, як зазначають у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, на сьогодні Комунальне підприємство "Київпастранс" з метою забезпечення санітарних потреб водіїв громадського транспорту укладено договір надання послуг та встановлено 63 мобільні туалетні кабіни в місцях відстою або поблизу кінцевих зупинок громадського транспорту.

Транспортники зазначають, що облаштуванню вбиралень перешкоджає бюрократія, а саме будівельні норми: "А саме — "Зупинки громадського транспорту. Загальні вимоги проєктування" (пункт 5) основними складовими елементами зупинок є: зупинковий майданчик; посадковий майданчик; автопавільйон або навіс з лавкою або лавками; пішохідні доріжки та тротуари з твердим покриттям від посадочного майданчика до вбиральні загального користування; пішохідного переходу; іншої зупинки; об’єктів сервісу; технічні засоби для організації та регулювання дорожнього руху; інженерні комунікації та елементи благоустрою згідно з ДБН Б.2.2-5".

Водночас, як повідомляють у мерії, двома розпорядженнями КМДА (№951 та №1090) визначення необхідності встановлення додаткових громадських вбиралень покладене на районні у м. Києві державні адміністрації, а забезпечення їх облаштування – на відповідні комунальні підприємства, які є балансоутримувачами територій в залежності від місця розташування.

У той же час, в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА "Телеграфу" відповіли, що на балансi КП УЗН (Утримання зелених насаджень) знаходяться i функцiонують всього 2З громадськi вбиральнi. КП "ПЛЕСО" має у своєму господарському підпорядкуванні 39 туалетiв, з яких 20 одиниць стацiонарних вбиралень та 10 модульних тyалетiв, якi знаходяться у справному cтані та можуть експлуатуватись.

"Громадськi вбиральнi, що знаходяться на балансi i утриманнi КП "ПЛЕСО" не функцiонували, оскiльки водопровiднi мережi консервуються на осiнньо-зимовий перiод через неможливiсть ix функцiонування. Модульнi туалети, у свою чергу, вивозяться до мiсць тимчасового зберiгання до наступного лiтнього перiоду", — кажуть в Управлінні екології.

Також там зазначають, що пiд час розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцiю чи капiтальний ремонт паркiв та cкверів обов'язково враховується потреба в будiвництвi нових або peмонті iснуючих громадських вбиралень. Зокрема протягом ocтанніх poків вiдбулось облаштування нових громадських вбиралень в парку "Сирецький", парку "Веселка", парку з водними об'єктами вздовж просп. Р. Шухевича, парку "Совки", cквері "Верстатобудiвному" та iнших. Завершуються роботи з облаштування громадської вбиральнi в парку "Берковщина", а також проведено капiтальний ремонт громадської вбиральнi в Голосiївському парку культури та вiдпочинку iм. М. Т. Рильського. Так, у разi наявностi фiнансування в поточному роцi, планується вiдкриття 5 громадських вбиралень на балансових територiях КП УЗН у Голосiївському, Днiпровському та Святошинському районах.

Поблизу станції метро "Сирець" натомість відсутні вбиральні, зате - купа МАФів

Пересадковий вузол поблизу "Сирця". Цей кіоск з`явився цієї весни

Поблизу зупинки на "Сирці" є одна кабінка, але вона - для обраних

Біля метро "Сирець" у зелені зони теж уже не сходиш

"Також для забезпечення належних умов для вiдпочинку населення бiля водних об'єктiв, дотримання належного санiтарно-гiгiєнiчного стану територiй зон вiдпочинку, КП "ПЛЕСО" впродовж всього лiтнього перiоду 202З р. планує забезпечити безперебiйне функцiонування та обслуговування стацiонарних громадських вбиралень i модульних тyалетiв контейнерного типу (санiтарних контейнерiв), а також заплановано додаткове встановлення та обслуговування бiотуалетiв (МТК) в мiсяцях, де вiдсутнi стацiонарнi вбиральнi та модульнi туалети", — зазначається у відповіді Управління.

Як повідомлялось раніше, Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд" інформувало "Телеграф", що на балансі у них є 19 громадських туалетів стаціонарного типу та 10 автоматизованих громадських туалетів модульного типу. Також "Київводфонд" обслуговує 19 мобільних туалетних кабін у діючих "Пунктах незламності".

Отже, враховуючи вищенаведені цифри виходить, що офіційних громадських комунальних клозетів у Києві не так вже й багато. А точніше - десь біля ста штук. Водночас деінде (у якомусь рандомному порядку) працюють платні комерційні туалети (наприклад, в районі метро "Почайна", на "Лісовій" тощо). Навіть якщо їхня загальна кількість по місту досягне тисячі, цього все одно буде замало. 3,5 млн містян на 1 тис. туалетів — виходить менше 1%.

На багатомільйонний мегаполіс вбиралень не так вже і багато. Дані - 2gis.ua

"Туалетний закон" імені ексмера Черновецького

Втім, нагадаємо, як вихід із туалетного колапсу в місті "винайшов" у час свого мерства столичний "космічний" градоначальник Леонід Черновецький.

Як уточнили "Телеграфу" в екологічному Управлінні, до сьогодні досі ще діє розпорядження КМДА вiд 18.04.2008 №579 "Про вiльний доступ громадян до тyалетiв закладiв громадського харчування". Відтак, за потреби можна безперешкодно користуватися вбиральнями різноманітних кафе, барів, ресторанів тощо.

Зазначимо, свого часу цьому розпорядженню навіть підкорились американська мережа фаст-фуду McDonald's (до того скористатися вбиральнями могли тільки клієнти цього закладу за чеками, тобто після купівлі їжі) та інші крупні гравці.

Замість висновку зауважимо, що війна та її наслідки для столиці не можуть збавляти темпыв облаштування столиці важливими об'єктами інфраструктури для комфортного проживання чи перебування в місті. Зокрема і вбиральнями.

До того ж, Київ ще у січні-2023 офіційно виключили з переліку територій можливих бойових дій. Людей у місті стає більше, бізнес-активність у місті зростає, а відтак комфорт для містян і гостей має теж бути у полі зору чиновників та суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні супермаркети мусять будувати туалети для відвідувачів. Нова норма зобов’язує мати один туалет окремого типу на 600 кв. м торгової площі для магазинів із площею від 2,5 тис. кв. м.