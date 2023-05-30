В Україні світло масово відключили не через дефіцит потужностей — заява Укренерго

Фахівцям потрібно кілька годин, щоб відновити енергопостачання всіх споживачів, які були вимкнені

Близько полудня у кількох містах України зникла електрика. Сталося це не через дефіцит потужностей у системі, а через аварійне відключення кількох магістральних високовольтних ліній.

Про це повідомили в "Укренерго". Наразі фахівці намагаються встановити причини інциденту та усувають проблему.

За словами експертів, близько 13:00 в енергосистемі України сталося аварійне відключення з невідомих причин. В результаті НП протиаварійна автоматика частково знеструмила споживачів одразу в кількох областях. Відновлення подачі електроенергії продовжується.

В "Укренерго" додали, що знадобиться кілька годин для того, щоби повернути світло всім споживачам. Також фахівці вже розпочали розслідування, щоб з'ясувати причини, через які сталася аварія. Окремо експерти додали, що дефіцит потужностей тут ні до чого.

"Окремо наголошуємо, що відключення відбулися з технічних причин і не пов'язані з дефіцитом потужності в енергосистемі", — йдеться у повідомленні "Укренерго".

Нагадаємо, що на відключення світла вдень 30 травня почали масово скаржитися мешканці Києва, Сум, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Полтави та Вінниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні можуть відновити аварійні відключення світла. Наразі генерації електрики в енергосистемі недостатньо, щоб покрити попит у пікові години.