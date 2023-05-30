У Києві та інших великих містах раптово зникла електрика: де саме та що відомо (оновлено)

У частині міст немає також води, зв’язку та інтернету

Сьогодні, 30 травня, Київ, а також низка великих українських міст раптово залишилися без електропостачання. Причиною цього стали аварійні відключення.

Як повідомляють на сторінці ДПЕК у Facebook, у столиці енергетики відновлюють електропостачання у 15 будинках на Інститутській, Грушевському, Мазепи, Липському та П.Орлику.

"Аварійне відключення сталося о 12.28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії й одразу заживили 33 знеструмлені будинки від резервних джерел. 15 знеструмлених будинків, що ще залишаються, повинні переключити в альтернативні джерела до 14:30. Після резервного перемикання фахівці перейдуть до ремонту основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків", — йдеться у повідомленні.

При цьому в соціальних мережах повідомляють, що аварійні відключення наразі діють у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах Києва. Ремонтні роботи аварійні служби намагаються провести якнайшвидше.

Приблизно о 13.30 без світла залишилися деякі райони Харкова. У місцевих пабліках пишуть, що тимчасові відключення електроенергії у Харківській області пов’язані з тим, що спрацювала захисна автоматика.

Також світло зникло в частині міста Суми та Дніпро. Про це "Телеграфу" повідомили місцеві жителі.

Запоріжжя також приєдналося до списку міст, де нині частково немає світла. У ВАТ "Запоріжжяобленерго" інформує, що знеструмлено понад 46 тисяч споживачів.

Крім того, із повідомлень у мережі випливає, що без електрики також зараз знаходиться Одеса, а також пишуть про відключення у Вінниці та Полтаві.

При цьому мешканці деяких міст зазначають, що разом зі світлом зникла і вода. А в деяких місцях зник мобільний зв’язок та інтернет.

Що кажуть у ДТЕК

З 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла. Причиною цього стало спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. До нього спричинило зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України.

"Причини зниження частоти з'ясовують фахівці НЕК Укренерго. Станом на 14:32 НЕК Укренерго надав дозвіл на відновлення електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Ближче до 15-ї години вівторка світло у містах почали вмикати. Зокрема, читаті "Телеграфу" повідомили про повернення електрики у Дніпрі.

Зазначимо, що раніше в "Укренерго" звернулися до українців із проханням економити електроенергію у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00 не включати одночасно потужні прилади (наприклад, бойлер та пральну машину).

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю виданню "Forbes Україна" напередодні розповів про поточну ситуацію в енергосистемі та обмеження.

"Дефіцит, тобто певний брак енергії, буде відчуватися в енергосистемі протягом літніх місяців, тому що багато ремонтуватимемося, а також протягом наступної зими. Але це не означає аварійні відключення. Обмеження споживачів – це точно не пріоритетний, а скоріше крайній захід для збалансування енергосистеми", — сказав Кудрицький.

Він наголосив, що зараз надлишок електроенергії з 10:00 до 14:00, коли сонячні електростанції генерують багато електроенергії. А у вечірній час, коли споживання більше, українців просять споживати дбайливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українців попередили про можливе повернення проблеми із відключенням світла в областях. Він назвав місяці, в яких, можливо, доведеться застосовувати відключення.