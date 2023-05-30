В Киеве и других крупных городах внезапно пропало электричество: где именно и что известно (обновлено)

В части городов нет также воды, связи и интернета

Сегодня, 30 мая, Киев, а также ряд крупных украинских городов внезапно остались без электроснабжения. Причиной тому стали аварийные отключения.

Как сообщают на странице ДТЭК в Facebook, в столице энергетики возобновляют электроснабжение в 15 домах на Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П.Орлика.

"Аварийное отключение произошло в 12.28. Специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу заживили 33 обесточенных дома от резервных источников. 15 еще остающихся обесточенных домов должны переключить в альтернативные источники до 14:30. После резервного переключения специалисты приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов", — говорится в сообщении.

При этом в социальных сетях сообщают, что аварийные отключения сейчас действуют в Шевченковском, Соломянском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах Киева. Ремонтные работы аварийные службы стараются провести как можно скорее.

Примерно в 13:30 без света остались некоторые районы Харькова. В местных пабликах пишут, что временные отключения электроэнергии в Харьковской области связаны с тем, что сработала защитная автоматика.

Также свет пропал в части города Сумы и Днепр. Об этом "Телеграфу" сообщили местные жители.

Запорожье также присоединилось к списку городов, где сейчас частично нет света. В ОАО "Запорожьеоблэнерго" информирует, что обесточено более 46 тысяч потребителей.

Кроме того, из сообщений в сети следует, что без электричества также сейчас находится Одесса, а также пишут об отключениях в Виннице и Полтаве.

При этом, жители некоторых городов отмечают, что вместе со светом пропала и вода. А в некоторых местах пропала мобильная связь и интернет.

Что говорят в ДТЭК

С 13:28 по всей стране происходят отключения света. Причиной тому стало срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре. К нему привело снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины.

"Причины понижения частоты выясняют специалисты НЭК Укрэнерго. По состоянию на 14:32 НЭК Укрэнерго предоставил разрешение на возобновление электроснабжения", — говорится в сообщении.

Ближе к 15 часам вторника свет в городах начали включать. В частности, читатели "Телеграфа" сообщили о возвращении электричества в Днепре.

Отметим, что ранее в "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой экономить электроэнергию в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00 не включать одновременно мощные приборы (например, бойлер и стиральную машину).

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью изданию "Forbes Украина" накануне рассказал о текущей ситуации в энергосистеме и об ограничениях.

"Дефицит, то есть определенная нехватка энергии, будет ощущаться в энергосистеме в течение летних месяцев, потому что будем много ремонтироваться, а также в течение следующей зимы. Но это не означает аварийные отключения. Ограничение потребителей – это точно не приоритетная, а скорее крайняя мера для сбалансирования энергосистемы", — сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что сейчас переизбыток электроэнергии с 10:00 до 14:00, когда солнечные электростанции генерируют много электроэнергии. А в вечерние часы, когда потребление больше, украинцев просят потреблять бережно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцев предупредили о возможном возвращении проблемы с отключением света в областях. Он назвал месяца, в которых возможно придется применять отключения.