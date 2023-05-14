Когда ждать новых веерных отключений света: в ДТЭК дали прогноз

Украинцев успокоили относительно отключений света летом

Несмотря на заявления о том, что в Украине из-за жары летом могут вернуться отключения электричества, в ДТЭК считают, что по такому сценарию события развиваться не будут.

Как рассказал в эфире ICTV исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, Украина подключена к единой европейской энергосети, а потому может в случае возникновения необходимости импортировать электричество из ЕС.

По его словам, сейчас на многих энергоблоках атомных электростанций был начат ремонт, чтобы иметь возможность пройти следующую зиму более комфортно.

При этом Сахарук не исключил, что из-за ремонтов энергоблоков в июне-июле может возникнуть дефицит генерации, а потому электричество придется импортировать. Однако, глава ДТЭК не думает, что летом графики отключения электричества будут возвращены.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, до веерных отключений мы не дойдем во время летнего периода. Что может быть проблемой? Зима следующая, так как мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощности и прочности. Так как 75% нашей тепловой генерации повреждено или разрушено", — отметил он.

Как сообщалось ранее, Энергоатом планирует заменить разрушенные тепловые электростанции на малые модульные атомные реакторы, а первый из них должен быть запущен в течение ближайших пяти лет.