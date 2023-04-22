В Украине придумали, как заменить поврежденные ТЭС: "Энергоатом" заключил важный договор

Новые реакторы могут стать альтернативой тепловым электростанциям

В Украине в течение следующих пяти лет должен быть запущен первый малый модульный атомный реактор (ММР), в рамках программы по замене поврежденных ТЭС.

Как говорится в сообщении "Энергоатома", глава компании Петр Котин подписал договор с американской компанией Holtec International на строительство до 20 ММР в Украине.

"Соглашение предусматривает строительство до 20 реакторов SMR-160, с реализацией первого пилотного проекта и выхода на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети до марта 2029 года", — говорится в сообщении.

В отличие от мощных советских реакторов, которые есть в Украине (преимущественно на 1000 МВт), упомянутые ММР рассчитаны на производство 160 МВт.

Это позволит заменить генерацию украинских ТЭС, которые были повреждены в ходе российского вторжения и считаются устаревшими и неэкологичными, на мелкие блоки АЭС, которые могут быть размещены в разных областях. Это также входит в программу правительства, которое планирует размещать энергетические объекты на расстоянии друг от друга, чтобы их было сложнее обстреливать.

Как сообщалось ранее, Запорожская АЭС все еще находится под контролем оккупантов, а на прошлой неделе возле одного из энергоблоков прогремел мощный взрыв.