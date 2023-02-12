План врага не удался: "Укрэнерго" сообщило о состоянии энергосистемы после последних атак

Энергетики делают все возможное, чтобы в холодное время года мирное население как можно быстрее получало доступ к электроэнергии

Недавние попытки россиян в очередной раз ударить по энергетической системе Украины завершились тотальным крахом идей оккупантов. Ни крылатые ракеты, ни "шахеды" не смогли нанести достаточных разрушений, чтобы оставить надолго без света миллионы людей. Несмотря на то, что удары по энергосистеме продолжаются, специалисты смогли осуществить перераспределение энергии таким образом, чтобы в воскресенье, 12 февраля, дефицита мощности не было.

Детальнее о ситуации сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Как отмечают специалисты, этого удалось добиться благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад, а также возвращению в работу двух блоков АЭС. Кроме того, количество потребления электроэнергии уменьшилось в целом из-за выходного.

Следует отметить, что до областей не доводили лимиты потребления на эти сутки. Однако несколько регионов могут попасть в неожиданный блекаут, где из-за значительного роста потребления могут произойти аварийные отключения. Речь идет о Киеве и Киевщине, Одесщине, Житомирщине и Хмельнитчине. При этом в Одесской области все еще продолжаются ремонтно-восстановительные работы на объектах, поврежденных в результате последних атак.

Выделенные регионы находятся под угрозой аварийных отключений

Сразу подчеркнем, что отсутствие лимитов касается только 12 февраля. С наступлением новой рабочей недели регионы, скорее всего, вернутся к графикам отключений из-за нагрузки на систему.

Напомним, что в целом энергосистема Украины пережила более 30 атак врага — 14 ракетных и 17 с применением беспилотников.

Ранее "Телеграф" сообщал, с какими последствиями ракетный террор России пришлось столкнуться Украине. О повреждениях ТЭС подробно рассказал премьер Денис Шмигаль.

Также мы рассказывали, чего в будущем можно ожидать от россиян и сколько ракет у них осталось для массированных обстрелов.