Укр

"Укрэнерго" пообещало украинцам приятный сюрприз на выходных

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Укрэнерго" пообещало украинцам приятный сюрприз на выходных

Энергетики спешат восстановить стабильную работу системы

Даже несмотря на очередной массированный удар россии по украинской энергетической инфраструктуре, на предстоящих выходных, 11 и 12 февраля, свет могут не отключать.

Как сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, атака россиян немного повлияла на планы по восстановлению энергосистемы, однако катастрофы не случилось.

По его словам, в настоящее время энергетики делают свою работу и восстанавливают поврежденные объекты, а также подключают те, которые были отключены во время атаки.

При этом Кудрицкий отметил, что традиционно на выходных потребление меньше, а потому, согласно его прогнозам, ситуация в ближайшие два дня будет контролируемой и стабильной.

"И я даже аккуратно спрогнозирую, что в некоторые часы у нас не будут введены лимиты потребления", — отметил он.

Как сообщалось ранее, во время обстрелов 10 февраля оккупанты запустили по Украине 71 крылатую ракету и еще 29 ракет от установок С-300. При этом украинским защитникам удалось перехватить 61 из них.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что следующие российские атаки могут развиваться по двум сценариям. Запасы крылатых ракет у оккупантов заканчиваются.

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#Электричество #Укрэнерго #Обстрелы