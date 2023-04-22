В Україні придумали, як замінити пошкоджені ТЕС: "Енергоатом" уклав важливий договір

Нові реактори можуть стати альтернативою тепловим електростанціям

В Україні протягом наступних п’яти років має бути запущений перший малий модульний атомний реактор (ММР) у рамках програми із заміни пошкоджених ТЕС.

Як йдеться у повідомленні "Енергоатому", глава компанії Петро Котін підписав договір з американською компанією Holtec International на будівництво до 20 ММР в Україні.

"Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту та виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року", — йдеться у повідомленні.

На відміну від потужних радянських реакторів, які є в Україні (переважно на 1000 МВт), згадані ММР розраховані на виробництво 160 МВт.

Це дозволить замінити генерацію українських ТЕС, які були пошкоджені під час російського вторгнення та вважаються застарілими та неекологічними, на дрібні блоки АЕС, які можуть бути розміщені у різних областях. Це також входить до програми уряду, який планує розміщувати енергетичні об’єкти на відстані один від одного, щоб їх було складніше обстрілювати.

Як повідомлялося раніше, Запорізька АЕС все ще перебуває під контролем окупантів, а минулого тижня біля одного з енергоблоків пролунав потужний вибух.