Коли чекати на нові віялові відключення світла: у ДТЕК дали прогноз

Українців заспокоїли щодо відключень світла влітку

Попри заяви про те, що в Україні через спеку влітку можуть повернутися відключення електрики, у ДТЕК вважають, що за таким сценарієм події не розвиватимуться.

Як розповів в ефірі ICTV виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, Україна підключена до єдиної європейської енергомережі, а тому може у разі необхідності імпортувати електрику з ЄС.

За його словами, зараз на багатьох енергоблоках атомних електростанцій було розпочато ремонт, щоб мати можливість пройти наступну зиму більш комфортно.

При цьому Сахарук не виключив, що через ремонти енергоблоків у червні-липні може виникнути дефіцит генерації, а тому електрику доведеться імпортувати. Проте, голова ДТЕК не думає, що влітку графіки відключення електрики буде повернуто.

"Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, до віялових відключень ми не дійдемо під час літнього періоду. Що може бути проблемою? Зима наступна, тому що ми увійдемо до неї зі значно меншим запасом потужності та міцності. Через те, що 75% нашої теплової генерації пошкоджено чи зруйновано", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Енергоатом планує замінити зруйновані теплові електростанції на малі модульні атомні реактори, а перший із них має бути запущений протягом найближчих п’яти років.