Отключения света могут скоро вернуться: украинцев призвали быть готовыми

"Укрэнерго" уже пришлось обращаться за аварийной помощью к Европе

Украинцам стоит быть готовыми к тому, что летом им опять придется столкнуться с отключениями света.

Об этом в эфире единого марафона новостей заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, программа перехода на LED-лампы позволила сэкономить часть мощностей генерации, однако этого все еще недостаточно, чтобы полностью покрыть спрос.

"К сожалению, сейчас есть ситуация, когда в июле-августе абсолютно возможно придется применять отключения, как инструмент балансирования энергосистемы", — сказал он.

Харченко добавил, что сейчас генерации недостаточно, чтобы покрыть спрос в пиковые часы и несколько дней назад "Укрэнерго" было вынуждено запрашивать аварийную помощь в Румынии и Польши.

Как сообщалось ранее, глава НЕК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что дефицит энергии летом неизбежно случится, однако у ведомства есть несколько вариантов его компенсации. Вместе с тем он отметил, что отключение потребителей в этом списке является последним из возможных вариантов.

Несмотря на это, он призвал пользователей экономить электричество, особенно в часы пиковых нагрузок.