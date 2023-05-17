Дефицит электричества летом будет: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

Украина имеет несколько вариантов сокращения дефицита

В Украине летом может возникнуть дефицит электроэнергии, однако это не значит, что будут возвращены плановые отключения света.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей глава НЕК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ведомство имеет несколько вариантов того, как перекрыть нехватку мощностей и отключения пользователей — последний из них.

В частности, по его словам, наиболее очевидным способом сбалансировать энергосистему являются поставки электричества из стран ЕС. Впрочем, также не исключается вариант с максимизацией генерации энергии с использованием тех блоков ТЭС и ГЭС, которые не находятся в ремонте и не были повреждены российскими обстрелами.

Вместе с тем Кудрицкий отметил, что украинцам все еще стоит экономно использовать электричество.

"Мы также призываем украинских потребителей бережно потреблять энергоресурсы, особенно в вечерние часы – с 7 по 10 вечера. Пытаться переносить потребление с этих часов или на ночь, или на дневные часы", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в ДТЭК тоже прогнозируют, что отключений света летом не будет. Однако там тоже допускают возникновение дефицита в июне-июле.