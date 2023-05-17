Дефіцит електрики влітку буде: в "Укренерго" звернулися до українців

Україна має кілька варіантів скорочення дефіциту

В Україні влітку може виникнути дефіцит електроенергії, проте це не означає, що буде повернено планові відключення світла.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, відомство має кілька варіантів того, як перекрити нестачу потужностей та відключення користувачів — останній з них.

Зокрема, за його словами, найбільш очевидним способом збалансування енергосистеми є постачання електрики з країн ЄС. Втім, також не виключається варіант із максимізацією генерації енергії з використанням тих блоків ТЕС та ГЕС, які не перебувають у ремонті та не були пошкоджені російськими обстрілами.

Водночас Кудрицький зазначив, що українцям все ще варто економно використовувати електрику.

"Ми також закликаємо українських споживачів дбайливо споживати енергоресурси, особливо у вечірні години — з 7 по 10 вечора. Намагатися переносити споживання з цих годин або на ніч, або на денні години", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, у ДТЕК також прогнозують, що відключень світла влітку не буде. Однак там теж припускають виникнення дефіциту у червні-липні.